María Fernanda Suárez deja el Ministerio de Minas

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le aceptó la renuncia a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y en su remplazo nombró al actual viceministro de esta cartera, Diego Mesa Puyo.

“Le he aceptado su renuncia y le he expresado a ella que la vamos a extrañar mucho en el Gabinete, quiero exaltar no solamente su patriotismo y profesionalismo sino también los importantes logros conseguidos en los casi dos años de Gobierno. Ha liderado un proceso trascendental de transición energética en el país”, dijo el mandatario.

Según el presidente, la renuncia obedece a razones personales y familiares de Suárez, y destacó los avances en transición de Electricaribe, que ya tiene nuevos operadores, que mejorarán la calidad de este servicio en la Costa Caribe.

Diego Mesa Puyo, es economista experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector mineroenergético, tiene más de 15 años de experiencia en entidades del sector privado y público.

Mesa, lideró con María Fernánda Suárez la implementación de políticas para la transformación energética del país, incluyendo el diseño y la ejecución de la primera subasta de energías renovables no convencionales, que tiene proyectado incrementar la participación de estas fuentes en la generación eléctrica.

El nuevo ministro fue economista y experto del Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante dos periodos, donde lideró y participó en misiones de asistencia técnica en políticas públicas para las industrias extractivas a más de 25 países en Africa, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente.