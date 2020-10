El Consejo de Estado avaló la sanción de más de 198 millones de pesos que impulso la Alcaldía a la Industria Nacional de Gaseosas S. A., por el vertimientos de residuos en el humedal Capellanía.

El hallazgo se produjo en el predio de embotellamiento Panamco Colombia S.A. (Coca Cola), que se ubica en la planta de la empresa en Bogotá.

En el 2001 la Secretaría de Ambiente de la capital le había otorgado a la Industria Nacional de Gaseosas licencia para generar residuos industriales, con previo tratamiento.

Seis años después, la empresa solicitó la ampliación del permiso, pero la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió un concepto técnico que reveló que la planta estaba vertiendo una mezcla de aguas residuales industriales, lluvias y sanitarias en varios puntos del humedal Capellanía.

Ese hallazgo dio lugar a que las autoridades ambientales distritales le impusieran una sanción a la empresa, por producir descargas con la capacidad de contaminar este ecosistema hídrico.

La empresa presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra esa decisión, que, a su juicio, no estaba sustentada en bases científicas concluyentes.

Según la empresa, no se probó que las aguas vertidas superaran la carga contaminante permitida legalmente; además, señaló que la sanción careció de suficiente motivación, que no fue proporcional y que las aguas supuestamente contaminantes en realidad no lo eran, pues provenían de uno de los baños.