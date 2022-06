Mantienen nombramiento de Jennifer Andree Uribe como alcaldesa de Medellín

El Consejo de Estado negó la solicitud de medida provisional que pretendía suspender el nombramiento de Jennifer Andree Uribe Montoya como alcaldesa de Medellín.

Dicha medida fue interpuesta a través de una tutela del ciudadano Andrés Felipe Rodríguez Puerta, quien consideró vulnerados sus derechos al debido proceso y a la participación ciudadana, debido al nombramiento de Jennifer Andree Uribe como alcaldesa.

De ahí, que Rodríguez allá solicitado la suspensión de la alcaldesa, mientras se resolvía su demanda, ya que, según él, de no hacerlo se le causaría un perjuicio imposible de remediar. No obstante, el Consejo de Estado negó la solicitud, puesto que consideró que no se demostraba la comisión de un daño o perjuicio, por el simple hecho de que se demorara la respuesta de la tutela que él interpuso.