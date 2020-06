Maltrato animal y abuso sexual, los golpes al Ejército a manera de “autogol”

Ante el presunto acto de la violación de la menor de edad, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, Comandante de la Quinta División, la cual pertenece a la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, expresó en rueda de prensa que “el Ejército no tiene este tipo de comportamientos. Nuestros soldados están capacitados y entrenados precisamente para un comportamiento y acercamiento adecuado. Esa tropa fue relevada”.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el Gobierno no dejará sola a la niña. “La Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos, y un acto aberrante de esta naturaleza debe tener agravantes de la responsabilidad”, añadió.

Los dos acontecimientos violentos fueron rechazados no solo por el comando general del Ejército sino también por la Presidencia de la República. “A mí me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una menor indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar”, aseveró el presidente Iván Duque.

Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, el asunto de los escándalos en el Ejército y la Fuerza Pública, va más allá de simples casos aislados debido a que cuando han ocurrido se han hecho cambios, pero este tipo de problemas se siguen presentando porque la falla es estructural y no hay castigos severos a estas malas acciones.

“No se ven unos castigos ejemplarizantes frente a las actuaciones de varios miembros. No se puede hablar de manzanas podridas, porque en los falsos positivos se dijo que eran unos oficiales, se hizo una purga, pero ya han pasado 10 o 15 años y vemos que se repiten las mismas situaciones. Lo que podemos ver de fondo es que como no hay castigos, finalmente esto se vuelve un tema cíclico, algo que no para”, aseveró el experto.

¿Casos aislados?

Contrario a la posición del analista, el coronel de la reserva activa, José Obdulio Espejo, cree que lo ocurrido, aunque es reprochable, triste y merecedor de un castigo ejemplar, hace parte de casos aislados que no representan a una dinámica institucional, sobre todo cuando una institución como el Ejército trabaja día a día para mejorar sus procesos de incorporación, formación y capacitación.

“A pesar de esto, no dejan de colarse personas que de una u otra forma tienen algún tipo de problema sicológico o emocional, y teniendo en cuenta que esto es producto de la misma situación que vive la sociedad colombiana en temas de violencia, especialmente en la de genero e intrafamiliar, entonces es muy difícil para una institución que tiene más de 300 mil hombres y mujeres que no se tengan manzanas podridas”, afirma el coronel (r).

John Marulanda, consultor internacional en Seguridad y Defensa, asevera que el honor militar es algo más complejo y profundo que lo que está ocurriendo en las filas militares.

“Lo que se está perdiendo son los mecanismos de control de los comandantes que son los que deben responder por los actos de sus hombres. Son actos desafortunados que tienen mucho eco. Lo que debe hacer el mando militar es empeñarse a fondo para ver qué es lo que pasa con el control de los hombres por parte de sus superiores”, concluyó Marulanda.