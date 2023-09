“Malinterpretaron lo que yo dije”: hermano de Petro sobre salud del presidente

Juan Fernando Petro enfatizó que el Asperger no es una enfermedad, sino una característica que influye en cómo las personas procesan la información y se relacionan con el entorno. Señaló que el propósito original de la entrevista era reflexionar sobre su vida, pero la revelación sobre el Asperger terminó generando interpretaciones erróneas.

“Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser”, aclaró Juan Fernando.