Este miércoles decenas de estudiantes y algunos padres de familia realizaron por segundo día consecutivo un plantón para denunciar públicamente los presuntos actos abusivos de carácter sexual por parte de un profesor del colegio distrital Venecia, en el sur de Bogotá.

En la institución, con carteles que rechazan la violencia de género y los actos abusivos en los entornos escolares, los estudiantes le piden a los directivos académicos una respuesta a las denuncias dadas a conocer desde el día de ayer.

Así mismo, algunos padres de familia que acompañan la protesta a las afueras del colegio, denunciaron protección institucional al presunto agresor.

“Estamos pidiendo la renuncia del rector, ya que hasta el momento no se ha pronunciado, no ha dado la cara y no ha dado una respuesta a los chicos”, le dijo a Colprensa una de las madres de las estudiantes.

Según afirmaron, los hechos denunciados sucedieron el pasado 9 de marzo por parte del docente de español.