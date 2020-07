Los taurinos tendrán que asumir los gastos de su “fiesta cruel”

La Corte Constitucional no ha dicho eso. Desde la sentencia C-666 de 2010, la Corte ha señalado que, si bien las corridas de toros son una manifestación cultural que solo puede ser prohibida por el Congreso, estas prácticas también entrañan maltrato a los animales. Por esta razón, en aquella sentencia definió cinco condiciones para ir las desincentivando e ir subsanando el déficit normativo de protección animal que hay en ellas, mediante, por ejemplo, la eliminación de las peores formas de crueldad con los animales. Este alto tribunal ha reiterado que la práctica debe armonizarse con el deber de protección a los animales. Y en ello tenemos competencia los concejos municipales.

- La Corte Constitucional en uno de sus fallos consideró que las corridas de toros no son maltrato animal si se practican como parte de una tradición cultural arraigada. Con la aprobación del Acuerdo por parte del Concejo de Bogotá, ¿no cree usted que están yendo precisamente en contravía de una disposición constitucional?

Las más importantes son: 1) más impuestos. Los organizadores taurinos tendrán que pagar el 20% sobre la venta de boletería (antes era el 10%). 2) Información sobre el sufrimiento animal. Los taurinos tendrán que destinar el 30% de su publicidad para informar del padecimiento de los animales en el espectáculo. 3) Gastos de operación. Los taurinos tendrán que asumir todos los gastos de su fiesta cruel, incluidos los logísticos y los de seguridad. 4) Menos fechas. Ya no serán ocho, sino tres domingo al año, máximo. 5) Menos sufrimiento. Se prohibirá el uso de todos los instrumentos cortopunzantes y de la matanza pública del animal en la plaza.

- Los empresarios de taurinos han hecho saber que demandarán el Acuerdo cuando este sea sancionado por la alcaldesa Claudia López. ¿Qué le hace pensar concejal Andrea que el Acuerdo no sufrirá ninguna modificación?

No tengo ninguna certeza. Solo la confianza en que los jueces reconocerán la legalidad de una decisión normativa tomada por el órgano democrático, político y administrativo más importante de la ciudad. Nosotros actuamos en el marco de la ley. No nos extralimitamos, porque no prohibimos las corridas de toros, dado que esto solo le corresponde al Congreso. Lo que hicimos fue adoptar unas medidas para desincentivar las peores formas de maltrato animal, en aras de cumplir con el mandato constitucional.

- Los empresarios taurinos se quejan de que la medida es inconstitucional y que dejará a mucha gente sin empleo ¿Cómo resolver esta situación?

La decisión que tomamos en el Concejo de Bogotá es legal y constitucional. No hay que desconocer ni subvalorar la autonomía de los entes territoriales. Esa autonomía establece, entre otras cosas, que las autoridades municipales con competencia normativa puedan hacer más rigurosas las leyes ambientales en su aplicación local. También, que puedan concurrir con el poder central para adoptar medidas normativas; por ejemplo, para establecer regulaciones orientadas a cubrir el déficit normativo en la protección animal. Esto último lo ha dicho la Corte en cuatro sentencias desde 2010.

En cuanto al empleo, no es más que un fantasma creado por los taurinos. Es cuestión de sentido común. Es imposible que decenas de toreros y novilleros vivan de participar en una corrida de toros al año, o que vendedores ambulantes devengan el sustento de su familia de vender botas y cojines ocho domingos al año. No hay tal “economía taurina”. Lo que sí debe generar el Distrito es una agenda cultural, artística y deportiva permanente en la Santamaría para que los vendedores ambulantes y ocasionales puedan comercializar sus productos todo el año y no solo ocho domingos.

- En el mundo taurino hay mucha gente con poder. ¿Cree usted que puedan tomar represalias para bloquear el Acuerdo?

Pues en un trino del 3 de julio, un día después de la sanción del Acuerdo, el señor Alberto Cediel, representante en Colombia de Casa Toreros, quien organizó la temporada taurina de 2020, llamó a desabastecer a Bogotá en represalia a la firma del Acuerdo. Aunque suena delirante, no dudo de que puedan tramitar las demandas del Acuerdo “a su manera”. Nosotros estamos listos para seguir dando la batalla por los toros. Siempre con legalidad y argumentos.