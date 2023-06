“Los secuestros son un crimen de guerra”: Otty Patiño

Otty Patiño

De momento, en el protocolo de cese al fuego las partes se comprometen a “no realizar las acciones prohibidas dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, y según este convenio la “toma de rehenes” está prohibida. Lea aquí: Esto dijo Petro sobre la posible entrega de subsidios a integrantes del ELN

LA POLÉMICA

Sin embargo, tras el anuncio del cese al fuego bilateral en el cierre del tercer ciclo de diálogos en La Habana, el pasado 9 de junio, el jefe negociador del ELN, “Pablo Beltrán”, admitió que esto se había debatido pero no se había acordado nada porque es una de sus formas de financiación y si a la guerrilla “le quitan una cuchara, le tienen que dar otra”.

“Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Las retenciones, si no son necesarias no se harán”, dijo a varios medios Beltrán.

Patiño, por su parte, alegó que el secuestro “significa riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales en el sentido en que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad de paz del ELN”.