Entre esas acciones está la Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los DD. HH. y el Liderazgo Social, y de acciones para proteger los derechos, la vida y el accionar de los líderes sociales y las personas defensoras de Derechos Humanos, quienes a diario luchan por sus comunidades con valentía y gallardía, siendo, no pocas veces, amenazados y atacados por personas o grupos criminales.

“Si bien el número de homicidios en contra de nuestros líderes, lideresas y personas defensoras ha disminuido este año, debo decir que cada uno de los hechos violentos nos duele profundamente y que es necesario que no se presenten más, por lo que se requieren acciones más decididas y eficaces del Estado y del Gobierno de las que hasta ahora se han tomado”, manifiesta Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

La Declaración Universal de los DD. HH. no son más que aspectos básicos como la educación, la libertad, el trabajo remunerado, la integridad física y la igualdad ante la justicia, así como la libre expresión y autodefinición. Garantizarlos es también garantizar que los ciudadanos contarán con los recursos y elementos indispensables para la vida cotidiana y el desarrollo personal, académico, laboral e intelectual.

¿Qué pasa cuando son ignorados o son atropellados los DD. HH.?

Cuando en las sociedades los DD. HH. no son observados o no se garantizan, las personas viven en completa desigualdad y sometidos a injusticias no solo de parte del Estado sino de sus conciudadanos.

Las violaciones de los derechos humanos son una causa primordial de los conflictos y la inseguridad, los que, a su vez, desembocan en nuevas violaciones a los DD. HH.

Es claro que el Estado es quien debe garantizar en primera instancia los DD. HH. a todas las personas sin discriminación, sin embargo, sobre todos los ciudadanos también recae la responsabilidad de promoverlos y respetarlos.