A eso se suma, según Hernández, que el PAI no será suficiente si no logra una completa articulación de todo el sector público y privado, convocando a todas las entidades territoriales, las aseguradoras, la red pública, entre otros actores del sistema de salud.

De hecho, en los países desarrollados, las farmacéuticas ya han comenzado a incumplir. AstraZeneca le informó a Europa que no alcanzaría a cumplir con el volumen inicial de vacunas acordadas, debido a problemas de producción, y Colombia no está exenta de enfrentarse a una situación similar.

“El dilema con los planes es cuando se operacionalizan. En esa medida, el Ministerio de Salud no va a ser el único que entre a ser parte de la vacunación. Va a depender de otras dependencias, de otras instituciones, incluso de las herramientas tecnológicas y de la propia comunidad”, explica Pacheco.

Sin embargo, aunque la meta es ambiciosa, el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que comenzará el próximo 20 de febrero, no está exento de múltiples dificultades.

Así, aunque Colombia contará con al menos 40 ultracongeladores que aseguren que las vacunas no se perderán, esto significará que habrá que hacer una planeación detallada de la vacuna que irá a cada territorio para garantizar que se ajuste a las condiciones de cada lugar.

La vacunación de poblaciones vulnerables será entonces uno de los mayores desafíos: la población rural, rural dispersa, migrantes y víctimas del conflicto armado. No solo porque es un reto tener vacunas ultracongeladas en zonas alejadas, lo que supone elegir otras vacunas para estas regiones, sino porque el contacto de esta población para asistir a la vacunación también supone retos tecnológicos.

Un último reto, que no es para nada menor, será el de convencer a la población de vacunarse, pues existe el riesgo de que no haya disposición para recibirlas. Según la última encuesta de Pulso Social del Dane, el 40,1 % de la población en Colombia no estaría interesada en aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

“Por esto ya pasamos. Con la pandemia de influenza, en 2010 llegó la vacuna y la gente no se quiso vacunar por desinformación y por miedo. Hoy en día la cobertura de vacunación de influenza es de las más bajas, menor al 20 %”, indica Hernández.

Por eso, el reto será incrementar la actividad pedagógica y la formación ciudadana que logre convencer a la población de aplicarse la vacuna y de entender que la vacunación no es solo una decisión individual, sino una medida que tiene un impacto directo en toda una comunidad.

El plan no será sencillo, pues como recuerda Pacheco, vacunar no implica solo poner una inyección en un brazo. Detrás de esto hay toda una infraestructura, estrategia y recurso humano necesario, y más para una meta sin precedentes en la historia del país.

“El proceso va a depender también de la vacunación extramural, los operativos de vacunación, la vigilancia epidemiológica, la información, comunicación y educación, el seguimiento a los efectos adversos. No es solamente poner una inyección en el brazo sino todo lo que hay detrás de eso y lo que representa”, enfatiza la experta.