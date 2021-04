Después de tantas especulaciones y demoras, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, por fin presentó este jueves el proyecto denominado Ley de Solidaridad Sostenible, que no es más que la reforma tributaria que discutirá el Congreso de la República.

Se trata de un proyecto de ley que empezará su camino por el legislativo con un mensaje por parte del Gobierno Nacional, para que sean las comisiones económicas conjuntas quienes inicien la discusión lo más pronto posible de los 163 artículos que traen las más de 100 páginas del documento. (Lea aquí: Así es el borrador completo de la reforma tributaria)

La reforma buscará tener un recaudo cercano a los 23,4 billones de pesos, a través de cambios en el IVA y en los impuestos a personas naturales y jurídicas, con el fin de cubrir y ampliar los programas sociales que se hicieron más necesarios en medio de la emergencia generada por el COVID-19.

“Si el Congreso adopta nuestra propuesta, el índice de pobreza extrema bajaría seis puntos y los indicadores de pobreza tres, lo que significaría una gran solidaridad entre los que pueden aportar y los que no”, resaltó el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Durante la presentación del proyecto, el ministro resaltó que la iniciativa que se presentó al Congreso de la República, que tendrá la última palabra para su aprobación, llevaría a una reducción de 2,3 en el índice de Gini, así como un ritmo de impacto siete veces mayor a los observado en la última década.

Aunque los tres ejes de la reforma están enfocados en el IVA, los impuestos a las personas naturales y los impuestos a las personas jurídicas, también tocará temas fundamentales en materia social y ambiental, así como otros aspectos que dejarán el debate abierto en los próximos meses.

EL DEBATE SOBRE EL IVA

El Gobierno Nacional había dejado entrever que productos como el café, el chocolate y la sal podrían ir gravados con el IVA del 19 %. Sin embargo, desistió de la idea y la mayoría de la canasta familiar permanecerá tal como está gravada hasta el momento.

Los cambios que vendrán allí están direccionados a eliminar la categoría de bienes exentos de IVA. “No estamos diciendo que la nueva política se aplique para 2021, sino que arranque en 2022. No obstante vamos a proponerle al Congreso que las compensaciones comiencen en 2021”, dijo.

El funcionario explicó que con las variantes que se proponen, el potencial de recaudo del IVA pasaría a ser de 43 %, mientras que hoy el recaudo es de 39 %. Por eso, fueron excluidos productos como la copa menstrual, la venta de bienes inmuebles, los libros y revistas de carácter científico y cultural.

Dentro del proyecto también quedó la propuesta de aumentar la cobertura de compensación del IVA, que llegaría a 4,7 millones de hogares, con lo que pasaría de una cobertura del 20 % al 40 % de la población, con una transferencia mensual de 50.000 pesos por hogar.

En total, esta compensación tendría un costo fiscal de 1,785 billones, lo que representa 0,2 % del PIB. El Gobierno resaltó que con las propuestas presentadas cobre el Impuesto al Valor Agregado, el país recaudaría 7,3 billones de pesos.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El impuesto sobre la renta estará el gran grueso de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, pues con la propuesta se esperaría recaudar 17 billones de pesos en personas naturales y 3,7 billones por lo gravámenes a las personas jurídicas.

El Ministro de Hacienda resaltó que en el país la mayor proporción de la carga tributaria recae sobre las empresas, a diferencia de lo que se observa a nivel mundial, por lo que la intención del Gobierno es ampliar de manera gradual el impuesto a la renta a las personas naturales.

La idea es que en 2022 se pagaría un impuesto de renta desde los 4,1 millones de pesos mensuales, en 2023 sería a partir de los 2,9 millones de pesos y en 2024 a partir de los 2,5 millones de pesos, es decir que serían, en su orden, desde 50 millones, 35 millones y 30 millones anuales, respectivamente.

En la reforma también se crea un “impuesto temporal y solidario a la riqueza”, que aplica para personas con patrimonios superiores a los 405 millones de pesos. Además, se crea el impuesto complementario de normalización tributaria que aplica a quienes “tengan activos omitidos o pasivos inexistentes”.

También se propone el “impuesto temporal y solidario a los ingresos altos”, una medida que aplica para las personas que ganen más de 10 millones de pesos, sean de nómina, empleados públicos, contratación de servicios o pensionados.

Cabe anotar que el ministro fue enfático en señalar que hay una confusión, pues “los ingresos pensionales inferiores a 7 millones de pesos no son sujetos de ningún impuesto de renta”. Sin embargo, el proyecto señala que estarán gravadas cuando excedan 1600 UVT anuales, que serían 4,8 millones.

PERSONAS JURÍDICAS

En cuanto a las personas jurídicas, que tienen un capítulo a parte, el proyecto buscará disminuir la tarifa del impuesto de renta, donde se establecería un esquema de tarifa marginal a partir de una utilidad de 500 millones de pesos, iniciando en 24 % para las pequeñas empresas y 30 % para medianas y grandes.

También se plantea una sobretasa de renta de tres puntos durante dos años, lo cual iría destinado a financiar el programa de impulso a la recuperación del empleo, con el fin de que “se mantenga el espíritu de solidaridad que cobija a este proyecto que estamos”, anotó el funcionario.

Otro punto busca la eliminación de rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023. Sin embargo, si se quieren mantener los beneficios relacionados con la economía naranja y turismo hasta 2022, y lo relacionado con la construcción hasta 2025.

El quinto punto de la propuesta mantiene el descuento del IVA de bienes de capital, se permite la devolución de IVA de bienes de capital a no responsables del impuesto; así como mantener un descuento del 50 % del impuesto del ICA.

PROGRAMAS SOCIALES

A través de la reforma también se decidió convertir el programa Ingreso Solidario, que buscaba ayudar a las familias en medio de la pandemia, de temporal a permanente; una iniciativa para garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema.

De ser aprobada la iniciativa, los hogares con una persona en pobreza y pobreza extrema recibirían 80.000 pesos; los hogares con dos personas en pobreza extrema 122.034 pesos y en pobreza 84.047 pesos; los hogares con tres personas en pobreza extrema 183.050 y en pobreza 126.071 pesos.

Por otro lado los hogares en pobreza extrema con cuatro personas recibirían 244.067, mientras que los hogares en pobreza 168.095 pesos; los hogares con cinco miembros en pobreza extrema recibirían 305.084 y en pobreza 210.118 pesos; y los hogares con seis personas en condición de pobreza extrema recibirían 366.101 y en condición de pobreza 252.142 pesos.

En este extenso aparte de la reforma, el Gobierno crea la “promoción y acceso al empleo”, en el que indica que quienes contraten personas con ciertas características “estarán exentos de realizar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones y al pago de aportes parafiscales, y no estarán obligados a afiliarlos a las Cajas de Compensación Familiar”.

Las condiciones para acceder a este beneficio serán: contratar personas menores de 28 años que coticen por primera vez y que sean vinculados a la empresa por cinco años; que los beneficiarios no sean beneficiarios de pensión de vejez; que sean personas con discapacidad no inferior al 25 % comprobada por el Ministerio de Salud; o mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas por más de un año. La norma indica que para hacer parte de este beneficio el trabajador no debe recibir más de tres salarios mínimos de remuneración.

Además, la norma indica que los empleadores que, durante los cinco años siguientes a partir del 1 de enero de 2023, contraten aprendices del SENA solamente estarán obligados a efectuar, por estos trabajadores, la cotización al Sistema de Riesgos Laborales y estarán exentos de realizar el pago de los aportes correspondientes al sistema de salud.

La norma también contiene un incentivo para la creación de nuevos empleos en el que “hasta el agotamiento del número de cupos dispuestos para este beneficio, contraten nuevos trabajadores, anteriormente desempleados, que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, estarán exentos del pago del porcentaje de la cotización al Sistema General de Pensiones a su cargo y no tendrán la obligación de afiliar estos trabajadores a las Cajas de Compensación Familiar”.

El gobierno, además, decidió ampliar la vigencia del Programa al Empleo Formal PAEF, hasta el “mes de junio de 2021”; así mismo extiende el programa Generación E. Llama la atención que el presidente había prometido que los estratos 1, 2, y 3 tendrían acceso a la educación pública gratuita. Sin embargo, en la norma queda claro que el aporte “al pago parcial o total del valor de la matrícula” queda extendido solo a los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Para estabilizar las finanzas públicas, el Gobierno Nacional impone unos límites a los gastos estatales durante las vigencias 2022-2026, en donde aclara que el crecimiento en materia de gastos de personal y adquisición de bienes y servicios no puede superar la meta de inflación.

Además, la norma le da facultades extraordinarias al presidente para expedir normas con fuerza de ley en caso de querer suprimir o fusionar dependencias de la rama ejecutiva; liquidar entidades públicas; realizar modificaciones presupuestales para financiar gastos de funcionamiento; o vincular entidades a la rama ejecutiva. En la norma también se incluyen normas para el funcionamiento del gasto fiscal.

Según dijo el ministro, aún no está claro qué ministerios van a reformar, ni qué entidades van a unir.

IMPUESTOS VERDES Y PEAJES

La norma crea el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible -Fonclima-, que busca articular, focalizar y financiar la ejecución de planes, programas y proyectos de índole nacional o territorial, orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros.

Junto a esta entidad se crea el impuesto nacional al carbono, que busca gravar el consumo de gas y derivados del petróleo. Según el articulado, los productores pagarán 34 pesos por metro cúbico de gas natural; 112 por galón de gas licuado; 159 por galón de gasolina; 170 por galón de kerosene; 174 por galón de jet fuel y 179 por galón de ACPM, entre otros.

La norma, además, crea el impuesto a los plásticos de un solo uso, que en términos de la norma sería de “0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque”, es decir, de aproximadamente 16 pesos. En esa serie de impuestos verdes también se crea el impuesto a los plaguicidas, que será del 8 %.

El gobierno crea un impuesto para vehículos, que sustituye el impuesto de rodamiento, quedan excluidos en este impuesto: las bicicletas, los tractores y la maquinaria industrial.

Por último, la norma permite a los alcaldes de ciudades capitales poner peajes, previa autorización del concejo, “como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta”.

Llama la atención que la norma dice que dicho impuesto deberá cobrarse “a todos los usuarios de las vías de la jurisdicción, únicamente con excepción de las bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial”.