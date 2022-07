Los ‘pros’ de Gustavo Bolívar a la nueva lista de candidato a contralor

Aunque ya el sábado el actual congreso integró la nueva lista de candidatos a contralor general con cinco hombres y cinco mujeres, la selección ya ha generado críticas, en especial del petrismo.

El nuevo grupo de aspirantes quedó tras dar cumplimento a dos fallos judiciales que pedían por un lado equidad de género, como también la calificación para aspirar al cargo de contralor general de la República, para reemplazar a Carlos Felipe Córdoba.

De la lista salieron tres nombres que hasta hace pocos días sonaban como grandes aspirantes como son el exdirector de Planeación Luis Alberto Rodríguez, por no tener la edad requerida para ser contralor, como también los contralores delegados Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz, ambos enredados en el escándalo del manejo de los recursos de la paz.

En ese orden los congresistas deberán elegir entre los siguientes diez candidatos: Andrés Castro Franco, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Víctor Andrés Salcedo, Luis Carlos Pineda Téllez, Carlos Fernando Pérez Gélvez, María Fernanda Rangel, Elsa Yasmín González Vega, Diana Carolina Torres García, Karol González Mora y Mónica Certaín.

Aunque ya salió la renovada lista, el senador Gustavo Bolívar, volvió a presentar duras críticas a los candidatos y les pidió a sus compañeros de partido que “elijamos a alguien que no esté untado (a), que no sea ficha del contralor, que no tenga padrinos corruptos”.

Bolívar sobre Andrés Castro Franco dijo que “el excontralor es investigado por salir de su cargo el 28 de febrero de 2020, excediendo el período constitucional de permanencia en el cargo, sin que los disciplinados hicieran nada para impedir que este hecho se configurara”.