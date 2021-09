Desde hace varios días, Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y quien fue enviado a prisión el viernes por su presunta participación en el escándalo entre Mintic y Centros Poblados, ofreció a la Fiscalía colaboración y prometió revelar los nombres de los congresistas posiblemente implicados en el caso.

Esta mañana, se ‘prendió el ventilador’ cuando la propia exministra Karen Abudinen, sacó a relucir el nombre del senador Armando Benedetti y aseguró que este la llamó a sugerirle que no caducara el contrato.

(Lea aquí: Abudinen dice que Benedetti le pidió ceder contrato de Centros Poblados)

Lo anterior, luego de que a través de Twitter el senador que ahora hace parte del pacto histórico escribiera, “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

La exministra respondió con una certera afirmación y aseguró, “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”.

La exfuncionaria abrió con estas declaraciones un nuevo capítulo en este sonado caso y que ahora toca a una de las figuras más mediáticas de la oposición, quien desde el inicio ha asegurado que no tiene relación alguna con el caso.

“Es una miserable”, dijo el senador en une entrevista, cuando le preguntaron qué le quería decir a la ministra: “como persona y como funcionaria que permitió que eso pasara y que ella es cómplice de todo lo que pasó, a mí no me cabe la menor duda, porque yo tenía alguna duda de que la señora hubiera hecho algo, pero cuando lanzan esa cortina de humo, es porque ella se está escondiendo de algo”.

Para el senador, que lo mencionen a él por supuestamente llamar a la ministra, hace parte de un ‘show mediático’, pues según él, la exfuncionaria no tiene pruebas en su contra, y solamente está tratando de “escabullirse” de sus responsabilidades por los hechos.

Además, el senador Benedetti dijo a Semana que Abudinen con sus acusaciones solo “trata de poner a la prensa a distraerse conmigo, lo mismo pasó con lo de Odebrecht, con las chuzadas, esto es obra de un ‘abogaducho’ que se llama Jaime Lombana, que él tuvo unos problemas con mi hermana, la levantó a puño y descalabró a mi sobrino, ese señor está obsesionado y lleva 5 años inventando cuanta cosa en los medios”.

En relación con la llamada, Benedetti respondió: “la ladrona de la ministra miente, yo soy de oposición y no tengo la facilidad para estar llamando a ministros para que me den contratos, estoy como uno de los principales alfiles de Petro, yo no llamé a la ministra para llamar a favor de Centros Poblados, no conozco a Emilio Tapia ni a ningún representante legal de Centros Poblados ni a ningún gringo de la empresa norteamericana”.

En la entrevista, Benedetti aseguró que la llamada que realizó a la ministra fue para ‘pelear’ con ella, “el hecho de que exista una llamada no quiere decir que yo sea culpable... nunca la llamé para hablar sobre Centros Poblados”, aseguró.

“Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una Coca Cola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay”, expuso el senador en su cuenta de Twitter.

Agregó que la llamada no tuvo ningún propósito de cometer alguna irregularidad. “Tengo un Twitter de 6 o 7 de diciembre en el que digo si es verdad que están torciendo la licitación. (...) Los mismos asesores del Ministerio de Comunicaciones estaban diciendo que había cosas sospechosas en ese contrato. Llamé a María Paula Correa y le dije: ‘aquí en el Congreso hay un bonche con ese contrato’ y me dijo: ‘Lo sé porque el embajador de Estados Unidos estuvo aquí”, aseguró Benedetti a Blu Radio.