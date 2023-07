“Los niños rescatados estuvieron con las Farc”: hipótesis de Salud Hernández

Y en este punto, revela que en su viaje por esta selva concluyó que “el frente Primero de las Farc de Iván Mordisco los encontró antes que nadie y los mantuvo en sus manos”. Según Hernández, esta afirmación la obtuvo gracias a diversas fuentes que permanecerán en el anonimato.

“El cabo suelto que me faltaba por atar estaba en Vaupés y el Apaporis. El 16 de mayo el Icbf adujo que trabajaba con comunidades en la zona y por eso obtuvo la información de que llegarían los niños a Cachiporro en una embarcación. Pero la única comunidad en el área es la mencionada y no tienen ningún programa con ellos”, explica Hernández.

Además, detalla que la guerrilla tenía razones para no alimentar a los pequeños, pues, según ella, no había manera de conseguir productos sin ser detectados por los uniformados de la Fuerza Aérea que estaban a cargo de la búsqueda. “Y al recorrer la región comprendí que no podían hacerlo aunque quisieran. Por una vez acepté su lógica”, dice.

Y agrega que “si el frente Primero tuvo secuestrados a policías, militares y civiles entre seis y diez años y se acostumbró a ignorar los llantos de sus familiares, guardar a cuatro pequeños unas semanas no debió parecerles nada malo”. Lea también: Desmienten que madre de menores rescatados haya sobrevivido por cuatro días

“Mi hipótesis no demerita la heroicidad de Lesly y sus tres hermanos. Salir ilesos de un accidente aéreo, soportar el dolor de ver a su mamá muerta, resistir en la selva solos y después con un grupo armado en condiciones precarias tiene el mismo valor”, advierte la columnista en su texto, donde también asegura que esta conclusión no choca con las tradiciones culturales indígenas.

Aunque destaca el “magnífico trabajo” de las Fuerzas Especiales en el terreno, también cuestiona que “algo en las alturas bogotanas falló y desecharon pistas” en medio de la búsqueda para dar con el paradero de los cuatro pequeños.