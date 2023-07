Los héroes de cuatro patas que los narcos quieren eliminar

El olfato de Killer es tan efectivo como su nombre. Su nariz punteaguda no deja pasar el más mínimo gramo de cocaína, y él, como si se tratara de un juego, huele “la mercancía” y se sienta.

Killer, un labrador retriever de 7 años, se ha convertido en el dolor de cabeza de los narcos al descubrirles todos los cargamentos de coca y, por esto, los carteles de la droga le pusieron precio a su cabeza. Lea aquí: Kenia, la perrita antinarcóticos murió tras encontrar cargamento de droga

En una conversación interceptada por las autoridades, se escucha cuando uno de los narcos da instrucciones a otro y le advierte que evite pasar por donde se encuentra Killer.

“No se arriesgue a meterse por ahí que usted sabe que está el perrito, ese amarillo. No se le vayan a meter porque usted sabe que ese amarillo coge todo ahí”, dice la voz gangosa al otro lado del teléfono que termina con una sentencia: no hemos podido hacerle la vuelta, no hemos podido con el amarillo ese hacerle la vuelta”.

Killer desconoce esta amenaza, o mejor, no la entiende; aún así, la Quinta Brigada del Ejército decidió ponerle un guardaespaldas al perro durante 24 horas porque no pueden exponer a uno de sus mejores soldados.

“En estos momentos, Killer se encuentra bajo el mando del Batallón de Infantería Número 18, coronel Jaime Rooke, en la Base Militar de Cajamarca y ha sobrevivido a todo tipo de amenazas. Tanto así, que hoy es custodiado las 24 horas del día en medio de sus labores de registro y control, e incluso cuando está descansando”, expresaron de la Quinta Brigada del Ejército a través de un comunicado.

Aunque amenazado, Killer sigue con su labor de detectar cargamentos ilegales, y en lo que va de este 2023 los militares han incautado 1,5 millones de dosis de marihuana gracias a “su olfato ganador”.

La destreza de Killer, y de otros perros como Kenia y Wilson, permite que los soldados y los policías alcancen los objetivos planteados en seguridad en el país.