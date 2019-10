Los dos únicos candidatos a Alcaldía en municipio de Nariño están en la cárcel

Luego de la detención hace una semana del aspirante a la Alcaldía de El Rosario, en Nariño, Lauro Nel Arturo, se conoció en las últimas horas la captura del otro candidato, Alberto Folleco, los dos son acusados por trashumancia y corrupción al elector.

En este sentido, la incertidumbre es total para los 3.500 habitantes del municipio, situado sobre la cordillera al nororiente de Nariño.

Lauro Nel Arturo, de Cambio Radical y Alberto Folleco, del Partido Conservador, fueron acusados por los delitos de trashumancia electoral y compra de votos, en este caso se espera la determinación de un Juez de la República y establecer el grado de responsabilidad y la pena que deberían pagar.

INVESTIGACIÓN

El Fiscal de conocimiento estableció que los dos candidatos contrataban buses de servicio público para el traslado de los electores desde diferentes ciudades del país, para que realizaran la inscripción de sus cédulas en la sede de la Registraduría de la localidad en mención, a pesar de no haber nacido, habitado, tener negocios, asiento, profesión u oficio en el municipio.

Según los investigadores, el precio del voto oscilaba entre 50.000 y 500.000 pesos, los cuales serían entregados después de las votaciones. Además, les eran financiados el transporte, la alimentación y hospedaje. También está documentado en el expediente que ofrecían materiales de construcción, tales como tejas de zinc, tubos, cemento y ladrillos a cambio del voto.

De igual forma, habrían comprometido contratos y recursos de la administración, los cuales serían entregados una sean vez electos. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías de Pasto, se espera en los próximos días se defina el caso.

LOS CARGOS

A Lauro Nel Arturo Guerrero y Alberto Folleco Eraso, les fueron imputados los delitos de fraude en la inscripción de cédulas y corrupción al sufragante, de igual manera ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en la Cárcel Judicial de Pasto.

En desarrollo del operativo también fue capturada Mariela Castro Guerrero, señalada de ofrecer dineros a cambio del voto a favor del candidato Alberto Folleco, a ella se le imputarán cargos por el delito de corrupción al sufragante.

PODRÍAN SER ELEGIDOS

Sin embargo, a pesar de esta situación, los dos aparecerán en el tarjetón el próximo domingo y seguramente uno de ellos será elegido como nuevo alcalde, puesto que son los únicos que postularon su nombre para el cargo, este hecho se podría se podría considerar único e insólito en Colombia.

Sobre el particular, el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Nariño, Claudio de Jesús Pulido Espinal indicó que, aunque los dos fueron detenidos, nada impide que puedan participar en las elecciones puesto que todavía no se les ha declarado culpables.

“El hecho de esa captura que involucra a los dos candidatos en contienda, no es motivo para que se suspendan las elecciones en el municipio de El Rosario. Sin embargo, es lamentable que se haya presentado esa situación. Me imagino que la gente de esa localidad, no se siente muy bien de tener que salir a votar por dos candidatos que se encuentran en la cárcel”, precisó el funcionario.

Añadió que “estamos en una democracia y en el caso de estos dos candidatos, es cierto que ellos están siendo acusados, pero hay un debido proceso y simplemente, la Justicia dirá si son culpables o no. Pero lo cierto es que el proceso electoral, seguirá y uno de ellos será elegido este domingo como alcalde de El Rosario”.

ELECCIONES ATÍPICAS

El delegado indicó también que se trata de un hecho delicado, puesto que cualquiera de los dos candidatos que sea elegido podría verse abocado a una futura destitución, en caso de que sea hallado culpable de los delitos que se le imputan.

“Se trata de una situación muy perjudicial para el municipio, puesto que en caso de que esto ocurra, habrá necesidad de hacer unas elecciones atípicas. Desde afuera se juzga, pero no se sabe si las pruebas son contundentes o no, para que el juez las tome y pueda concluir en algo”.

“Naturalmente que se trata de casos que causan impacto entre la ciudadanía de ese municipio, al ver que un candidato está inmerso en una situación de tanta gravedad. Inclusive el candidato de la Alcaldía de Potosí, Oscar Lombana, acusado de fingir un secuestro puede ser elegido este domingo”, concluyó Pulido.