A pocas horas de que se realice la audiencia en la que la Fiscalía General pedirá la preclusión de la investigación al exsenador Álvaro Uribe, por manipulación de testigos, el congresista Iván Cepeda vuelve a cuestionar el motivo por el cual el ente acusador no investigó al expresidente.

Cepeda, militante del Polo Democrático, funge como víctima en el proceso que se abrió en la Corte Suprema de Justicia en 2018, y por cuenta de la renuncia de Uribe a su curul en el Congreso, quedó en manos de la Fiscalía General.

El senador activo, en más de una ocasión ha denunciado falta de imparcialidad por parte del fiscal del caso Gabriel Jaimes, quien será el que exponga los argumentos para cesar la investigación penal en contra de Uribe, de ahí que el congresista del Polo Democrático, desde el 21 de marzo remitiera un escrito con cien preguntas, cuestionando la labor del ente acusador.

“Hemos hecho públicas cien preguntas entre muchísimas más que hemos formulado al fiscal Gabriel Jaimes y a la Fiscalía General de la Nación. Todas se resumen en una sola ¿por qué no se ha investigado en debida forma a Álvaro Uribe, por qué no se ha investigado lo que estableció la Corte, su modus operandi, su presunto rol de determinador en esta trama de falsos testigos y de acciones para embaucar a la justicia? señaló Cepeda.

Cabe mencionar que, además del cuestionario allegado a la Fiscalía, el senador Cepeda tuvo que acudir a la acción de tutela para que el fiscal Jaimes revelara las pruebas del proceso que tiene en su despacho.

“En múltiples derechos de petición hemos formulado estas preguntas imperativas que a la fecha permanecen sin respuesta. Muchas de las declaraciones las hemos tenido que conocer a través de los medios de comunicación, por esta razón recurrimos a una tutela cuyo fallo tampoco se ha cumplido a cabalidad. Ese silencio demuestra que la FGN ha violado todos nuestros derechos”, agregó Cepeda.

En una de las preguntas Cepeda advirtió que en lugar de investigar a quienes rindieron falso testimonio y fueron objeto de compulsas por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía los llamó de nuevo como testigos en su contra.

“¿Por qué no investigó el hecho notorio de que los 25 falsos testigos presentados en mi contra dicen y reiteran las mismas mentiras, las mismas expresiones, e incluso los mismos errores, como ocurre cuando alguien intenta repetir un libreto preconcebido?”, expuso el senador.

Asimismo preguntó por qué no se investiga los intentos por borrar la existencia del grupo paramilitar Bloque Metro en el municipio de San Roque (Antioquia), y las supuestas relaciones comerciales de Uribe Vélez con los clanes de los Gallón Henao y los Villegas Uribe. Además, por no investigar el origen de la Convivir ‘El Cóndor’, autorizada por el expresidente cuando fue gobernador de Antioquia, y que sirvió de fachada para la organización de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas.

En este sentido, Cepeda también exigió que se investigue las denuncias de presuntos vínculos del exjefe paramilitar Julián Bolívar con los hermanos Uribe Vélez, relacionadas con el paramilitarismo de este municipio antioqueño.

“¿Por qué no se ha investigado el uso simultáneo de paramilitares para demostrar la supuesta inocencia de Santiago Uribe y, al mismo tiempo, la de Álvaro Uribe en un modus operandi que corresponde a un reciclaje de falsos testigos?”, dijo Cepeda.

Otra de las duras críticas está relacionada con Mario Uribe, condenado por paramilitarismo, y a quien la Fiscalía tampoco llamó a interrogatorio para que explique sus gestiones en la presunta consecución de falsos testigos para beneficiar a su primo Álvaro.

Cepeda cuestionó ¿Por qué no se investigó a fondo la relación entre Mario Uribe, Diego Cadena y Samuel Sánchez Cañón, procesado por presunto soborno a falsos testigos en el caso de Wilson Ocampo, alias ‘Guacamayo’ señalado jefe de una organización criminal?.

Sánchez Cañón habría sido la persona que, a través de Mario Uribe, presentó a Álvaro Uribe con Diego Cadena. El abogado no solo representaba a ‘Guacamayo’, sino que habría sido la persona que presentó a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés con Cadena.

“¿En el interrogatorio practicado, por qué no se le preguntó a Cadena sobre sus clientes narcotraficantes, la eventual relación de ellos con la consecución de falsos testigos a favor de los hermanos Uribe. Por qué no se establece a fondo la relación entre el exsenador Uribe y Diego Cadena quien está en este momento en juicio. Por qué no se establece la razón por la cual Uribe a pesar de saber y ser consciente de las actuaciones presuntamente delictivas del señor Cadena siguió considerándolo su intermediario legítimo con los falsos testigos?”, relató el senador.

En el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve, el Senador también cuestionó por qué ante las múltiples evidencias, no se investigó si Uribe planificó la ejecución de diversas gestiones para que al presentar el recurso de reposición ante la Corte, se anexara la retractación de Monsalve a cambio de prebendas.

Igualmente, señaló el congresista que no se ha investigado un hecho crucial relacionado con alias ‘Caliche’, quien intenta ocultar cómo se dieron las presiones a Monsalve. La Corte estableció que él le contó a Monsalve que había escuchado la voz de Uribe por el celular del representante Álvaro Hernán Prada pidiendo su retractación.

Con respecto al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien acusó a Cadena, de pagarle millonario soborno y ofrecerle “servicios jurídicos” a cambio de escritos en contra de Iván Cepeda, la Fiscalía tampoco le ha preguntado por la presunta vinculación de Uribe en ese delito.