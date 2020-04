Los bancos reiteran su compromiso para superar la crisis

EL DEBATE PREVIO

El presidente Iván Duque, en entrevista con La Fm, les hizo un llamado de atención a los bancos. El Primer Mandatario recordó que “como Gobierno tuvimos la lección de una garantía de 50%, y 60%, no fueron atractivas hasta que llegamos a 90%. Así que no hay pretexto para no hacerlo. Entendemos, también, la prudencia de que se deben hacer los análisis de riesgo, pero necesitamos conciliarlos con velocidad”.

Adicionalmente, el presidente de Scotiabank Colpatria y de la junta directiva de Asobancaria, Jaime Alberto Upegui, respondió que de parte de todo el sector “hay un gran ánimo de participar en todas estas medidas del Gobierno y del presidente Duque para asegurar que podamos movilizar estos recursos en la forma más rápida para proteger el empleo y a las empresas colombianas. Todo el interés es de apoyar al pueblo colombiano, apoyar la industria, apoyar el empleo y tenemos obviamente toda la disposición de apoyar las decisiones del presidente Duque”.

Vale recordar que a principios de esta semana, se realizó un debate en la Comisión Tercera del Senado de la República en la que se evaluó el papel que ha tenido este sector en la crisis. En ese momento, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, quien participó como invitado a la discusión, aseguró que los bancos debían analizar muy bien la decisión de prestar o no dinero, pues dijo que el sector financiero no es dueño de casi 90 % de los activos del sector, ya que quienes son los dueños son los ahorradores.

Castro aseguró que es probable que haya pérdidas este año y destacó que los dividendos se fueron a más de 140.000 accionistas. El presidente de Asobancaria también destacó que se han presentado reducciones en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, microcrédito y vivienda, durante este mes de cuarentena.

En este mismo debate, el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, respondió que este es un momento en el que hay un choque de ingresos, pero es el momento más difícil para el otorgamiento de los créditos, ya que el riesgo aumenta. “Todo el sistema está en estrés, los agentes necesitan crédito, pero hay un riesgo significativo”, dijo el funcionario.

Para ello, Zárate recordó que el Gobierno ha buscado dar todos los insumos para reducir ese riesgo, sumado a las medidas anunciadas por el Banco de la República. Para esto, hizo un recuento sobre las líneas del Fondo Nacional de Garantías y los subsidios que se han dado a esa oferta de crédito.

Según el regulador, con corte al miércoles 22 de abril, el sistema bancario en Colombia ha otorgado periodos de gracia a 6,19 millones de deudores, con 7,73 millones de créditos por un saldo de cartera de 137,51 billones de pesos.

Según las cifras de la Superfinanciera, el segmento de consumo, con un monto total de 52,96 billones de pesos, es el que mayores beneficios ha obtenido durante esta coyuntura provocada por el COVID-19.

Solo en tarjetas de crédito, los beneficios aplicados fueron para 2,6 millones de personas, con 3,2 millones de plásticos por un saldo de 8,04 billones de pesos. Los créditos comerciales son el segundo segmento con mayores beneficios de periodos de gracia, con 45,80 billones. Continúan los créditos de vivienda, con 36,50 billones; y los microcréditos, con 2,23 billones.