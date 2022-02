Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos.Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. Y vendrán más! Parte 1 pic.twitter.com/nNBN5zRDeq

Del Río aseguró que con el audio se “establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char, y de Faisal Cure en la compra de votos. Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa”.

En la conversación, Merlano le asegura a Gerlein:-“Yo no sé tú por qué debes tanta plata, te lo juro” a lo que él responde, “mija, te voy a decir por qué, primero, yo, Julio Gerlein, la oficina es una cosa y yo soy otra cosa, tú me dijiste un día, que vergüenza, yo no tenía un hiju... peso para hacer tus elecciones”.

Y sigue, “Yo presté a Serfinanza $7.000 millones pa’ tus elecciones. En total yo puse 12.000 millones de pesos pa’ tus elecciones”, asegura Gerlein.

Luego, Merlano le responde: “papi deja la exageración, a quién se los diste, deja la locura... Estas echando un poco de mentira” y Gerleín responde, “no, te lo juro que no”.

La conversación continúa:

- Gerlein: te digo el día que lo di, cuanto le di y a qué hora se lo di.

- Merlano: Ven acá, deja de estar hablando, que el día... Ven te voy a decir, se supone que ‘el paisa’ puso 6000, deja de estar hablando tanta mentira.

- Gerlein: 6000. Yo puse 12.000, te lo juro.

- Merlano: No mijo, tu estás mal de la cabeza.

- Gerlein: No estoy mal de la cabeza, yo te lo juro que yo puse 6000. Ombe... yo puse 12.000 millones de pesos, yo te puse toda la hijuemadre plata... Yo no tenía un centavo (...), yo no te estoy diciendo mentiras.

- Merlano: No, pero si el mismo Alejandro dijo que él iba a poner 6000, que lo iba a poner el papá y tu nada más 6000.

Y continúa Gerleín en tono más molesto: Espérame un momentico, acá hay unas vainas de enero 30 del 2018, febrero 1 del 2018, los desembolsos... Yo me gasté esa plata, yo no digo mentiras.

La conversación continúa y Gerlein asegura que le prestó plata a un hombre llamado José Galo, asegura que le dio una suma de 1.000 millones de pesos.

La conversación revela cómo se habría dado el “detrás de escena” del escándalo conocido como Casablanca, en la Costa Caribe, donde Aida fue protagonista y la compra de votos el objetivo de todo un entramado dedicado a la corrupción electoral.

DENUNCIA CONTRA LOS CHAR

En medio del escándalo que parece cada día ir creciendo, Del Río también informó que radicó una denuncia penal contra el precandidato presidencial Alejandro Char en la Fiscalía.

Los delitos denunciados son fuga de presos, secuestro agravado, constreñimiento ilegal, tentativa de homicidio, fraude procesal, soborno y acceso carnal violento.

Según el abogado, la denuncia también está dirigida contra miembros del clan Char como Fuad Ricardo Char y otros por determinar.