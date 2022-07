Los aciertos y desaciertos del presidente Iván Duque en su gestión

En menos de ocho días, el presidente Iván Duque Márquez dejará su cargo y saldrá de la Casa de Nariño, después de cuatro años con altas y bajas. Durante su gestión, fueron diversos los aciertos y desaciertos en materia política. COLPRENSA le presenta algunos de ellos:

ACIERTOS

- Capturas a cabecillas e integrantes de grupos armados

Aunque Colombia vivió diferentes momentos violentos y de ataques por parte de grupos armados, el jefe de Estado se destacó por las capturas, dadas de baja y las extradiciones que realizó durante los últimos años. (“Ahora les viene a doler la Policía”: Iván Duque)

Algunas de las más destacadas fueron la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’; la muerte de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’; y la de Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’. Según el Gobierno, Colombia pasó de tener seis a tres grupos armados, siendo desmantelados ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’ y los ‘Puntilleros’.

Fueron capturados 190 cabecillas, se redujeron en 1.500 hombres en armas, fueron capturados 22.916 miembros de grupos armados, fueron extraditados 542 narcotraficantes y se presentaron 1.592 desmovilizados y sometidos.

-Vacunación y manejo de la pandemia del Covid-19

La pandemia del Covid-19 fue un virus que el mundo no calculó su llegada y tan crítica estadía en la población. Aunque la población se mostró escéptica, Colombia logró una apta gestión y un adecuado funcionamiento del Plan de Vacunación. Además, se entregaron diferentes incentivos económicos en medio de los cierres y cuarentenas sanitarias.

Según el reporte más reciente, Colombia ya alcanzó 87 millones de dosis aplicadas desde que inició el Plan de Vacunación. Según un ‘ranking’ de Bloomberg, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina entre los países que mejor manejaron la pandemia y el puesto 12 a nivel mundial.

“El sistema de salud de Colombia es mucho mejor de lo que los colombianos llegan a creer, y en ese esquema se viene implementando un esquema de vacunación bastante exitoso. Colombia estaba preparada para generar un proceso de vacunación, pudimos relativamente rápido acceder al uso comercial, eso hay que reconocerlo”, aseguró el docente y analista Danny Ramírez.

-CPI cerró examen preliminar a Colombia

El Gobierno Duque logró que la Corte Penal Internacional (CPI), cerrara el examen preliminar que tenía sobre Colombia, desde el año 2004, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en los diferentes territorios del país.

La decisión de la CPI se logró en octubre del 2021, con la visita a Colombia del fiscal Karim Khan, quien evaluó la situación. Recientemente, la Cancillería informó que la decisión de la Corte quedó dejó en firme. (Así le fue al presidente en el manejo de cultivos ilícitos y política de drogas)

- Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos

A pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Duque demostró su compromiso con los migrantes del hermano país.

Para que su estadía en Colombia fuera legal, el actual Gobierno creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, documento que les permitirá estar en Colombia los próximos diez años y acceder a beneficios como educación, sistema de salud, adquirir una vivienda, entre otros.

“No es posible que nos hubiéramos dado la espalda, no quiere decir que estuviéramos de amigos con ellos, no quiere decir que no se sostienen las relaciones”, expresó el docente y analista Julio Londoño.

DESACIERTOS

-Incumplimiento de fallos judiciales

Durante los cuatro años de su Gobierno, el presidente Duque optó por no cumplir diferentes decisiones judiciales, que lo dejaron en evidencia como una persona que no respetó e incumplió fallos.

Ante la Corte Constitucional tuvo diferentes reversazos, como lo fue el intento de modificación a la ley de garantías. Así mismo, pero con el apoyo de la Registraduría Nacional, se intentó modificar el Código Electoral, el cual fue declarado inconstitucional.

A pesar de que le fue recomendado no promoverla, también intentó interponer la cadena perpetua para los violadores, la Corte no lo aceptó, y finalmente también cuestionó la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.

“El presidente actuó de conformidad con su línea, con su pensamiento, un Gobierno de una línea determinada no va actuar en forma diferente en lo que han sido sus criterios”, afirmó el docente Londoño.