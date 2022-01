Públicamente, ninguna de las entidades para las que trabajó ha explicado en detalle cuáles fueron las razones para contratarla, a pesar de que en algunos casos su área de experiencia no coincidía ni siquiera con el objeto del contrato. Tampoco han informado si cumplió a cabalidad con las tareas que le fueron encomendadas ni cuáles fueron los reportes que presentó de su trabajo.

Esta semana, en una rueda de prensa convocada para explicar el caso, María Paula Correa aseguró que no conocía a Váquiro, que no sabía que fuera la esposa de su asesor Mayorquín, y que fue asaltada en su buena fe.

Otro, con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), era para apoyar la “implementación, desarrollo y ejecución de las estrategias de comunicación externas de la escuela”. Váquiro no es comunicadora sino economista y profesional en marketing de la Universidad Sergio Arboleda.

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien la acompañó en la comparecencia ante los medios, dijo que la inconsistencia no fue detectada porque Váquiro ocultó su vínculo marital con Andrés Mayorquín. Correa agregó que no existe una prohibición legal para que una misma persona tenga varios contratos con el Estado y depende de la ética del contratista que no ocurra una situación como la de Váquiro.

Sus respuestas, sin embargo, no dejaron satisfecha a la oposición, que ya anunció que convocará un debate en el Congreso para cuando termine el receso legislativo. Incluso, algunos han pedido la renuncia de Correa.

Para los expertos, son varios los vacíos que le habrían permitido a la pareja salirse con la suya. En primer lugar, el abuso de la contratación directa, algo muy usual entre las entidades del Estado, y adicionalmente, la falta de rigor en los procesos de selección.

“Tenemos vacíos legales que permiten el abuso de la contratación directa, los cuales combinados con la mala fe y la incompetencia en la supervisión permiten que este tipo de cosas pasen”, explicó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

Y agregó: “quienes contratan deben asegurarse de que el contratista es idóneo y tiene capacidad real de cumplir con el contrato. Así, si el contrato no se cumplió o se cumplió a medias, el contratante y el supervisor del contrato pueden entrar a responder. Pero más importante aún, si el contrato se suscribió para favorecer a alguien en particular, puede configurarse el delito se tráfico de influencias o el de interés indebido en la celebración de contratos”.