Los 10 personajes más buscados en Google por los colombianos en 2022

En plena entrega número 94 de los Premios Óscar, Will le propinó una trompada a su colega Chris Rock, ¿por qué? Rock hiuzo una pesada broma sobre la alopecia de Jada Smith (esposa de Will). “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, gritó Will tras el golpe que fue viral y que, por poco, acaba con su carrera en el cine. Esa misa noche Wil ganó un Óscar... pero todo el mundo recordará más la bofetada. Lea aquí: Will Smith se disculpó con Chris Rock: “Me siento como una m...”

6. Johnny Depp

Johnny ha protagonizado auténticos taquillazos como ‘Piratas del Caribe’, pero ninguna de sus películas lo tiene en esta lista. El actor, de 59 años, comparte con su exesposa, Amber Heard, una razón para estar en esta lista: su mediático juicio por difamación. Las principales búsquedas asociadas a pel fueron: “Johnny Depp juicio”, “Johnny Depp licor”, “Abogada Johnny Depp”, etc.