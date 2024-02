Locutor de Tropicana trató de “bandido y narcotraficante” al presidente Petro

Interrumpiéndola antes de que termine, Ramírez le retira la palabra y le expresa: “No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”. La mujer le responde de inmediato: “Bueno, pues tampoco me diga boba”, pero es interrumpida nuevamente por el periodista Ramírez.

La disputa comienza a intensificarse, llegando incluso a adquirir matices políticos y alejándose del tema de la noticia que la mujer estaba narrando: la condonación de créditos del Icetex. “La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”.

La periodista, quien tiene acento español, le respondió al locutor. “Bueno, pues es el presidente de Colombia y son noticias del gobierno para los colombianos”. “Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás, simplemente te molesta que yo te diga, jode con tu presidente, muérete con él, está bien, mi amor. Sigamos con las noticias”, interrumpe y se despacha el locutor. Lea también: Corte Suprema recibió recusación en contra de Petro por terna para fiscal

La periodista recalcó que las noticias se dan para que las personas se informen y conozcan los programas en los que pueden salir beneficiados, a lo que Ramírez le respondió: “¿qué más sigue?, alguien que diga más de las noticias, excelente... ahorita se despacha con su presidente, que le mande regalo de cumpleaños”.