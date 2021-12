A pocos días de que se acabe el año, los conductores deberán tener en cuenta los cambios en la normativa para 2022. Esto, debido a que el Congreso de la República aprobó recientemente la ley 2161 de 2021, que ya fue sancionada por el presidente Iván Duque, y que entrará en vigencia desde el primero enero.

Esta ley tiene dos ejes centrales: la renovación de las licencias de conducción que vencen en enero del próximo año y los ajustes que tendrá el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Con relación al primer eje de la ley, cabe recordar que en 2010 la legislación declaraba que las licencias de conducción para servicio particular no tenían ninguna fecha de expiración. No obstante, en 2012, entró en vigencia una ley que estipulaba que las licencias de conducción para servicio particular tenían 10 años de vigencia. Esto implicó que las licencias expedidas a comienzos de la década anterior, tendrían que ser renovadas en 2022.

En entrevista con la W Radio, el viceministro de Transporte, Camilo Pabón Almanza, aseguró que la “ley previó un plazo adicional para las licencias que se vencían en enero de 2022; esa es una claridad importante, porque si su licencia se vence en otro mes no está cobijada por la prórroga, tendrán hasta dos años más para efectos de renovar su licencia de conducción. Eran más de cuatro millones de colombianos a quienes se les hubieran vencido y quienes no hubieran podido seguir llevando a sus niños al colegio, salir a trabajar o se hubieran expuesto a comparendos”.