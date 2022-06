Lluvias en Bogotá irán hasta la segunda temporada de final de año

En las últimas semanas se han venido presentando intensas y permanentes lluvias que han azotado el todo el territorio nacional. Ante esta situación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que esto se debe a la primera temporada de lluvias que se ha unido con el fenómeno de La Niña, lo que ha incrementado el nivel de la ola invernal en el país.

En el caso particular de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), indicó que los niveles de los ríos, caños y quebradas de la ciudad han aumentado en algunos tramos, pero que no existe riesgo de desbordamientos y recomendó a los habitantes de las zonas cercanas a las fuentes hídricas estar alerta y no transitar o permanecer en la ronda de las mismas.

Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las fuertes lluvias están “recrudeciendo el panorama en gran parte del país”. Al menos 412 municipios de 28 departamentos en Colombia han reportado emergencias al 10 de junio. Los territorios con las cifras más altas son: Antioquia, Huila, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, como también, los que constituyen parte de la región del Eje Cafetero.

Eduardo José González Angulo, director de la Ungrd, indicó que estas cifras han sido un motivo suficiente para que “desde el accionar de la entidad, los Concejos departamentales y municipales, alcaldes y gobernadores mantengan activos los planes de contingencia para contrarrestar la temporada de lluvias que se presenta en el país.

De acuerdo con los datos desagregados de este informe, correspondiente a la segunda semana de junio, los movimientos en masa o los llamados “deslizamientos”, encabezaron el listado de emergencias con 395 imprevistos en lo que va del año. Le siguieron las inundaciones (238), las crecientes súbitas (121), los vendavales (54), los temporales vendavales con lluvias fuertes (23), las avenidas torrenciales (23), las granizadas (6) y las tormentas eléctricas (2).

Para las predicciones del clima en Bogotá, el Ideam prevé que, para el trimestre de junio, julio y agosto, las lluvias descenderán en comparación a la primera temporada de lluvias en el país, no obstante, es probable que las condiciones de La Niña continúen durante agosto-octubre y que se extienda hasta la segunda temporada invernal de finales de este año, la más significativa del país.