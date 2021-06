Muchas diferencias dejaron las sesiones ordinarias del Congreso entre las bancadas del Gobierno y la oposición, en donde esta última al calificar la gestión de los integrantes destacó en particular a un representante a la Cámara de Cambio Radical, el barranquillero César Lorduy.

Precisamente a Lorduy, el más veterano de los representantes Germán Navas Talero, integrante del Polo Democrático, le calificó como un representante “mamonsísimo”, pero que no es “vago” como otros miembros de los partidos que apoyan al gobierno de Iván Duque.

“Es cierto que en el Congreso hay vagos, vagísimos, pero no todos son vagos, hay unos tocando vallenato y no hacen un carajo, pero hay otros que sí trabajan. Me parece mamonsísimo Lorduy cuando quiere ser profeta, pero ese tipo es fornido para trabajar”, sostuvo Navas, quien es considerado el decano de los representantes.

Y precisó que “a la hora que sea Lorduy está trabajando. Ese tipo hace mucho y yo me pregunto a qué hora hace tanto porque a toda hora está ahí. Está defendiendo a su pueblo, defendiendo a La Arenosa”.