Liberan a militares que habían sido secuestrados por indígenas en Cauca

CHOQUE DE VERSIONES

De acuerdo con las autoridades de esta comunidad ancestral, a eso de la 1:00 de la mañana se registró un hecho en la vereda La Pila, sector de El Filo, donde el Ejército Nacional de operación terrestre No. 13 ingresó a la vivienda del comunero Germán Medina.

“De manera forzosa abrieron la puerta y dispararon contra el comunero mencionado, causándole herida en el muslo izquierdo, razón por la cual, los habitantes de la vivienda preguntaron a quién buscaban; a lo que respondieron al señor y mencionaron un nombre, argumentado que es un integrante activo de grupos armados al margen de la ley, a lo cual ellos manifestaron que él no era y procedieron a mostrar la cédula de ciudadanía del comunero herido”, reza el comunicado del Resguardo San Francisco. Le recomendamos: Soldados fueron humillados por indígenas en el Cauca: los sentaron en el piso

Luego de esto, y de acuerdo con la denuncia de los indígenas, los soldados omitieron esa información para después agredirlo, amarrarlo y sacarlo de la vivienda, por lo cual algunos vecinos del lugar intervinieron, atendiendo el llamado de auxilio de la familia.

Seguidamente, “los soldados realizaron disparos para intimidar a la población que se encontraba en ese lugar”.

Posteriormente, el comunero herido fue trasladado a la sala de urgencias del hospital local y luego remitido a un centro asistencial de la ciudad de Cali. Mientras tanto, los soldados fueron rodeados y retenidos por la comunidad.

“Lo que está pasando en San Francisco, Toribio, con los militares no es un secuestro, es un acto jurídicamente protegido por la constitución política de 1991 y el hecho no es contra la misión constitucional del Ejército, es por el hecho concreto de extralimitación. ¡No desinformen!”, denunció la máxima autoridad del Cric, Mauricio Capaz, al exponer que los militares no pidieron autorización a las autoridades de este resguardo.