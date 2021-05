Pese a que en el comienzo de su gobierno el presidente Iván Duque tenía la intención de que los ministros duraran cuatro años para conservar la línea política de ejecución de las carteras, son pocos los que todavía pueden decir que se han mantenido durante todo el gobierno.

Las inevitables crisis políticas han provocado ya varios cambios, si bien la administración Duque no se ha caracterizado por hacer los tradicionales remezones ministeriales que se acostumbraban en otros gobiernos.

Con la compleja situación de inestabilidad social que ha vivido el país en las últimas semanas, los cambios recientes en el gabinete de Duque son lo más parecido a un remezón de este tipo, que se ha dado en este Gobierno.

En las últimas semanas, el Presidente de la República anunció cuatro: nombró a José Manuel Restrepo como ministro de Hacienda, en remplazo de Alberto Carrasquilla; nombró a María Ximena Lombana como ministra de Comercio, en remplazo de Restrepo; a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en la vacante que dejó Claudia Blum, y en la cartera de cultura a la expresidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Angélica Mayolo. Y eso hasta ahora.

Estos cambios tienen un claro fin político: aglutinar apoyos de los partidos que han rodeado al gobierno, en un momento en que la gobernabilidad en el Congreso parece estar comprometidad, y rescatar la imagen internacional del país, que no está en su mejor momento.

Para Rubén Sánchez, profesor de la facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, el cambio de ministros se debió haber hecho mucho antes como lo venían solicitando varios sectores políticos.

“Con estos cambios, el presidente ha buscado acercarse a fuerzas políticas que se le han opuesto, entonces darle otro ministerio a Cambio Radical implicaría que hubiera menos críticas desde ese espectro político, el nombramiento de la nueva ministra de Cultura responde a darle más representación a las regiones, y en el caso de la vicepresidenta no piensa tanto en hacer relaciones multilaterales sino en recomponer las que tiene con Estados Unidos para que este país no continúe con sus críticas. Son cambios muy coyunturales, acercándose a la galería. Sin embargo, yo a largo plazo no les veo efecto”, afirma.

En ese sentido Pedro Luis Pemberthy, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, sede Medellín, sostiene que ante los cambios ministeriales hay tres interpretaciones: “hay que identificar el motivo que llevó al presidente a cambiar un estilo que durante sus tres primeros años había mantenido que era el que había de darle continuidad al gabinete, frente a esa situación uno podría pensar que lo está haciendo porque es necesario mejorar las relaciones con el Congreso, esta viendo que esas relaciones están frágiles y se pueden caer las leyes que va a presentar. Además afianzar la maquinaria de su partido con miras a la elección del 2022 o sea hay un interés político partidista. Por otro lado, está tratando en una medida desesperada tratar de ganar oxígeno frente a una situación caótica de una gran ingobernabilidad como estamos viendo”.

Carlos Arias, profesor de Marketing Político de la Universidad Externado sostiene que con este cambio el presidente “está buscando aliados para el cierre de su mandato. En el futuro lo que busca es pasar una de las tres reformas, salud, educación o tributaria; otra vez lo intenta de manera errada lo intenta tratando de generar legitimidad entregándole puestos a los partidos en cambio de hablar con la sociedad civil”.

¿A qué le apuntan estos cambios?

De los nuevos ministros que nombró el presidente solo uno es completamente técnico, el ministro de Hacienda. Pese a ello, ha traído un aire distinto a la cartera. Frente a la distancia e incluso prepotencia que se le criticaba a su antecesor, Restrepo ha mostrado una actitud mucho más abierta y más disposición a responder sobre los temas que afectan a su cartera.

Por ejemplo, luego de que la calificadora Standard & Poors redujo la calificación de la deuda de Colombia, el ministro hizo públicas unas explicaciones claras, en las que no evadió ni intentó maquillar la gravedad de lo que había pasado.

En los demás casos, el efecto político de los nombramientos va a pasar también por lo partidista.

Por ejemplo la vicepresidenta y ahora nueva Canciller, pese a que ha sido cercana al uribismo, tiene su origen en el Partido Conservador una colectividad que se mostró crítica en los últimos días de la Reforma tributaria.

Para Carlos Arias “el cambio solo por ahora solo va a ser evidente en el cambio de ministro de Hacienda que ha mostrado desde su discurso mucha más empatía y una apertura al diálogo. En el fondo es muy difícil que haya cambios estructurales porque estos ministros pertenecen a las dinámicas burocráticas partidistas, en el caso de la vicepresidente y canciller puede acercarse a sectores del conservatismo tradicional en particular al pastranismo”.

Según Jorge Iván Cuervo, investigador de la facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, el nombramiento de la canciller “se puede interpretar como una decisión que busca meterle peso político al gabinete lo que se le ha cuestionado a Duque, en el gabinete no hay ninguno con peso político y la llegada de Marta Lucía Ramírez a la Cancillería le da peso político. Además que se vuelve gobierno porque técnicamente la vicepresidencia no cumple un rol gubernamental. Además refuerza el apoyo del Partido Conservador al gobierno, y eso contribuye a cuidar la coalición en el Congreso porque con los votos del Centro Democrático, Cambio Radical y los Conservadores se pueden conseguir mayorías importantes en algunos temas”.

Por otro lado a la nueva ministra de Comercio se le identifica con el partido Cambio Radical, es decir sería una cuota del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En la pasada campaña presidencial del 2018 Lombana fue una de las directoras programáticas de ese partido.

Con este nombramiento Cambio Radical tendría a la ministra Karen Abudinen (MINTIC), de quien se dice pertenece al ala charista de la colectividad, y al ministro de salud Fernando Ruiz, quien a pesar de que Vargas Lleras le sugirió renunciar por los tropiezos de la reforma a la salud terminó manteniéndose en el Gobierno. Además según se rumora la colectividad también tiene presencia en otros organismos que hacen parte del Gobierno como 4-72.

A su turno, de la nueva ministra de Cultura, Angélica Mayolo, se dice que es cuota directa de la presidente del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, quien en el anterior remezón de gabinete se había rumorado iba a tener representación en el ministerio de Salud. Esta cuota se da luego de que el Partido de La U criticara duramente la reforma tributaria y la reforma a la salud, esta última presentada por el partido Cambio Radical pero que era apoyada desde la Casa de Nariño.

Mayolo reemplaza a una de las personas más cercanas a Duque, Pedro Felipe Buitrago, quien no solo acompañó al presidente en campaña sino que colaboró en la creación de su libro sobre Economía Naranja y era uno de los impulsores de este programa insignias del gobierno Duque, que finalmente no terminó tomando mucho vuelo.

Buitrago se desempeñó, hasta ahora en el gobierno, como consejero para asuntos económicos, viceministro de la creatividad y ministro de Cultura.