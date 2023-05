Laura Sarabia será citada a debate de control por interrogatorio con polígrafo

Entre las explicaciones, Villamizar pide que aclaren si había o no orden judicial para interrogar a Marelbys Meza; por qué hay en Palacio de Nariño un polígrafo y para qué se usa; quién tiene la propiedad del polígrafo, de quién depende y quién fue el poligrafista a cargo.

“Lo anterior es de suma gravedad, pues no solamente se trataría de una flagrante violación de derechos humanos y judiciales de la víctima, sino que involucra a varios funcionarios y funcionarios de seguridad quienes, con su aquiescencia permitieron el abuso de poder contra una mujer humilde y que servía a la jefe de gabinete, Laura Sarabia”, señaló Villamizar.

¿CUÁL FUE LA DENUNCIA?

En revelaciones hechas a la Revista Semana, la mujer identificada Marelbys Meza, quien fue la niñera del hijo de Laura Sarabia, señaló que fue llevada a un sótano, muy cerca de la Casa de Nariño, donde la obligaron a realizarse la prueba de polígrafo en medio de malos tratos.

Meza le contó al medio de comunicación que las personas que le realizaron la prueba le decían que era “una ladrona” y la amenazaron con un allanamiento de la residencia donde vive y las de sus familiares.

“Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel (...) Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos?”, contó.