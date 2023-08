Laura Sarabia estaría trabajando en secreto en el Gobierno Petro

El caso de Laura Sarabia, la exjefe de gabinete de Gustavo Petro, dio un inesperado salto al plano internacional con su viaje a Washington. Allí la politóloga ha dado cátedra de violencia política contra la mujer, de la que se declaró víctima, lo que resultó ser paradójico porque en Colombia se le cuestiona por las chuzadas y la práctica de polígrafo a su exempleada doméstica, Marelbys Meza, sospechosa del robo de una maleta de Sarabia con dinero en efectivo.

Tras renunciar, hace dos meses y 25 días, a su alto cargo en el Gobierno por verse salpicada en ese escándalo, Sarabia fue invitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo como panelista, sino en una especie de posición de poder, al punto de codearse con personajes como Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien la recibió en su despacho ignorando la polémica que enfrenta en Colombia.

Dentro de esa controversia hay señalamientos de posible abuso de poder contra Sarabia, hechos por su exempleada doméstica, quien le aseguró a la revista Semana que en enero de 2023 la entonces alta funcionaria del Gobierno le pidió que se alistara porque la iban a someter a la prueba de polígrafo. “Yo le dije: ‘Laura, ¿cómo se le ocurre que la voy a robar?, no he cogido nada, ¿cómo se le ocurre que voy a coger algo de acá si sé que usted me va a poner de cabeza allá en la cárcel?, porque tiene todo el poder para meterme de cabeza en una cárcel’”, expuso Meza. Lea aquí: Uribe reconoce cambios en nueva reforma laboral, pero plantea preocupaciones

Aunque Sarabia insiste en la “inocencia de su conducta”, lo cierto es que su papel en la aparente persecución contra Meza todavía no ha sido esclarecido por la Procuraduría y la Fiscalía, que la tienen bajo escrutinio. Y con ese enredo pendiente por resolver, no deja de llamar la atención que haya acudido a un organismo internacional con una posición de víctima, lo que podría representar un método para tratar de apaciguar la tormenta que representaría el sonado regreso a su cargo en el Gobierno.

Desde el mismo día que Sarabia renunció a su cargo, el pasado 2 de junio, el jefe de Estado dejó claro que su salida representó un golpe incluso mayor que la renuncia de Armando Benedetti, su mano derecha en campaña, quien terminó enlodado –junto a Sarabia– por los audios que le filtró la revista Semana en los que mencionó la gestión aparentemente irregular de $15.000 millones en el Atlántico para la campaña presidencial de Petro.

“Mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador en Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, aseguró el presidente. Lea aquí: Petro revive propuesta de tren elevado entre Buenaventura y el Caribe

Con esa afirmación el mandatario intentó demostrar que le daría garantías a la justicia en las indagaciones contra su exjefe de gabinete, pero aunque técnicamente ella ahora no ostenta el cargo, este diario confirmó que en la práctica la historia es distinta porque todavía sigue realizando bajo cuerda algunas tareas para el jefe de Estado, lo que demuestra que Sarabia es indispensable para Petro en Palacio.

La continuidad de la politóloga en algunas tareas como secretaria de despacho del presidente era, hasta ahora, un simple rumor de pasillo en la Casa de Nariño, pero resultó ser una realidad. Incluso ella confirmó que la posibilidad de volver al Gobierno ha estado latente, lo que dejó en evidencia que Petro la quiere de vuelta sin importar el escándalo que lleva a cuestas, aún sin esclarecerse.

Sarabia se refirió a su posible regreso en un comunicado que divulgó el martes, en el que primero aclaró que viajó a la capital estadounidense porque la Fiscalía certificó que no había investigaciones en su contra y luego planteó que el ente investigador le notificó el 18 de agosto sobre una citación para escuchar su versión “cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el Gobierno”, expuso.