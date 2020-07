Las salidas en falso que enredaron al fiscal General

Jorge Iván Cuervo, analista político, adiciona a lo dicho por Fandiño que Barbosa es un hombre soberbio, ególatra, a quien no le está yendo bien en el cargo. De hecho, también se le ha criticado que en medio de su viaje a San Andrés dijera en una rueda de prensa que hablaba ante los asistentes como la persona que ocupa el segundo cargo más importante del país. En otras ocasiones también había dicho de sí mismo que estaba haciendo la mejor fiscalía de la historia y que es uno de los hombres más preparados de su edad en el país.

“Es una vergüenza. Cuarentenas de qué, que la gente se proteja y salga y trabaje como se hace en otros países. Pero lo que no puede ser es que van a acabar el país”, dijo Barbosa durante un foro de la Federación Nacional de Departamento, en un comentario que más parecía la respuesta de un político, que la declaración del jefe del principal organismo de investigación del país.

Pero la del avión no fue la única polémica en que se vio envuelto el Fiscal durante la semana. Cuando ya era ‘comidilla’ de redes sociales el asunto del viaje a San Andrés, Barbosa volvió a estar en boca de la opinión pública por su posición sobre la posibilidad de una nueva cuarentena, tema que no hace parte de sus competencias.

“Tiene que ser consciente de que es el fiscal. No puede estar por fuera de las observaciones que se le hagan y yo más que llamar a esto un escándalo, lo llamo una observación crítica frente a la utilización de los bienes del Estado. Esperemos que el tema se vaya aclarando y ojalá que la Comisión de Acusaciones adelante la denuncia, pero ya sabemos cómo funciona: no sirve absolutamente para nada. Ojalá pase algo, eso sería lo extraño, que pasara algo”, añade Fandiño.

La alcaldesa reconoció el error y pidió disculpas ante la ciudadanía, aunque aseguró que Barbosa le estaba cobrando las diferencias políticas que había tenido con el presidente Iván Duque. Sin embargo, el fiscal se mantuvo firme y aseguró que la Ley debe aplicarse para todos, cuando fue cuestionado sobre un posible exceso de autoridad en este caso. Visto en retrospectiva, no parece coherente su actitud en ese momento con la forma como ha respondido en su propio caso.

Para el analista político Andrés Fandiño, el fiscal Barbosa no solo cometió un error con sus actuaciones sino que no ha dado las explicaciones que la ciudadanía está pidiendo y, por el contrario, se muestra molesto cuando se le pregunta. Además, dice, en medio de la pandemia las personas están mucho más pendientes de cómo actúan los funcionarios públicos y espera de ellos más humanidad, que den ejemplo de aplicación de las normas de bioseguridad.

Sus respuestas también generaron inquietudes. Aseguró que antes de fiscal es padre, ser humano, y que no piensa dejar de hacer viajes con su familia en medio de sus funciones. Las aseveraciones de quien dirige el ente acusador colombiano no hubiesen causado tanto revuelo si no estuviéramos en medio de la pandemia por el COVID-19 que atraviesa el país y que tiene a la población en aislamiento obligatorio y con restricciones movilidad.

Las críticas no tuvieron ningún efecto en ese momento, pues Barbosa finalmente terminó quedándose con el cargo, pero han salido a relucir de nuevo, ahora que está en el ojo del huracán por sus últimas actuaciones. (Lea aquí: Demandan al fiscal Barbosa por viaje con su familia a San Andrés)

“En la Fiscalía se necesita alguien con mucho peso político, con mucha serenidad emocional y este señor no la tiene. Barbosa no tiene la experiencia para un cargo de esta importancia, su mérito era ser amigo personal del presidente, pero no tiene ni los antecedentes ni la experiencia para ocupar el cargo de fiscal general de la nación. Si uno mira, los fiscales tienen mucho tiempo en el servicio público”, dice Cuervo.

Pero a lo sucedido en San Andrés y a sus declaraciones, se han sumado críticas ya más relacionadas con el manejo jurídico de los casos. Esta semana, provocó extrañeza que se anunciara en una rueda de prensa una inspección a la sede del Partido Centro Democrático por el caso de la denominada ‘Ñeñepolítica’, pese a que este tipo de diligencias deben practicarse de sorpresa para tener efecto. Nuevamente, las críticas sobre su falta de independencia frente al presidente Duque salieron a relucir.

Algo similar había ocurrido semanas atrás cuando Barbosa anunció en una entrevista que el jefe de la campaña presidencial del hoy senador Gustavo Petro iba a ser llamado a rendir declaración, por una mención que se hacía en las interceptaciones hechas al Ñeñe Hernández, de la campaña del entonces candidato presidencial de la Colombia Humana.

Cuervo asegura que esto se debe a que Barbosa está actuando como el presidente Iván Duque espera que lo haga, quien lo ternó para el cargo para tener a alguien que no lo incomodara. “Está pasando lo que el Gobierno esperaba con un amigo personal, que no incomodara”, añade.

Además de tener como principal característica ser uno de los mejores amigos de Duque, el analista agrega que tampoco está capacitado para ocupar el cargo, que a su juicio, debe ser una persona sin tantos conflictos políticos y ojalá un penalista con recorrido. Sin embargo, la estructura bajo la que es elegido el fiscal permite que el presidente terne a quien él considera idóneo.

“Sus actuaciones son acciones de alguien que no estaba capacitado para un cargo de esa naturaleza y el presidente tuvo la delicadeza de poner a su mejor amigo en la terna, además la Corte Suprema no tuvo la valentía, como le dijo en su momento a Álvaro Uribe, de decirle que la terna no era viable. Hizo ‘lobby’ la ministra de Justicia (Margarita Cabello) que había sido magistrada de la corte y el mismo contralor (Carlos Felipe Córdoba)”, asegura Cuervo.

Según el analista, la polarización política que atraviesa el país ha hecho que a esos cargos donde el presidente tienen incidencia en las ternas lleguen sus aliados políticos para que de alguna manera los protejan, para que sean cercanos y no se conviertan en un factor de riesgo de una investigación.

Por ahora, hay que esperar el desarrollo de la acción en contra de Barbosa en la Comisión de Acusaciones pese a que aún no hay claridad de cómo va a trabajar el Congreso de la República en la próxima legislatura. “Cuando me llame la comisión a rendir cuentas explicaré la situación. Soy respetuoso de las instituciones”, indicó el jefe del ente acusador.