Las pistas sobre lo que sería la reforma pensional que presentó Mintrabajo

El tema de la reforma pensional en Colombia no ha dejado de estar en el debate público, pero este martes en la noche la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en un foro organizado por Revista Semana, dio pistas de cuál sería el camino que tomaría el Gobierno para sacar adelante el sistema y para beneficiar a la mayor cantidad de colombianos.

Lo primero que dio a conocer Arango dio es que las conversaciones en torno a la reforma comenzarán en febrero y tendrá participación de distintas agrupaciones del país.

“Vamos a tener una mesa de concertación mensual como el año pasado, queremos adelantar mucho más en los temas. Hemos escuchado a todos los sectores y luego en la Mesa de Concertación se discutirá para llevar la propuesta al Congreso”, dijo la ministra.

Dentro de sus declaraciones, Arango afirmó que más de 9 millones de los trabajadores colombianos ganan menos de un salario mínimo. Esto, aseguró la jefe de la cartera laboral, repercute directamente en la capacidad para cotizar en un fondo de pensiones.

Y aunque las pistas que dio la ministra sobre la reforma no permiten definir aún qué alcance tendría, sí adelantó cinco aspectos que supuestamente no se tocarán. No se harán cambios en la dad de pensión, se respetará la pensión de sobrevivencia, no se modificarán los derechos adquiridos, los subsidios se focalizarán en la población más vulnerable, y no se tocará la tasa de cotización.

“Hay un problema de cobertura y de inequidad en el sistema. (...) En Colombia, uno de cada cuatro trabajadores se pensiona. Colombia tiene que pensar en quienes se quedan por fuera”, añadió.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que “con los comentarios que ha hecho la ministra de Trabajo, lo que tenemos claro es lo que no se va a hacer; en eso hay ya una líneas rojas, pero falta claridad”.

“Es gran objetivo tiene que ser aumentar la cobertura que hoy está en apenas el 25% de los adultos mayores en edad de pensión. También hay que corregir el grave problema de regresividad, en donde buena parte de los subsidios que entrega el Estado les llegan a las personas de más altos ingresos. Hemos hecho una propuesta muy concreta desde Fedesarrollo acerca de una reforma de pilares, en donde el primer pilar púbico sería que todos los colombianos contribuyeran el 60% de un salario mínimo, y el resto iría para un ahorro individual”, añadió.

El abogado y economista José Roberto Acosta considera que dentro de la reforma que está preparando el gobierno podrían aparecer variables como “aumentar aportes; si no se modifica la edad, tendrán que hablar de la tasa de reemplazo en el sistema de Colpensiones. Tocar los regímenes especiales sería el verdadero punto para justificar que la bomba pensional no se reviente a la vuelta de diez o quince años”.

Acosta también criticó el hecho de que el gobierno no haya dado a conocer detalles más allá de los puntos no modificables del sistema pensional. “No hay un tema que genere tanto interés nacional, sobre todo para quienes estamos a punto de pensionarnos y quienes lo harán en unos años. Ese manejo es reprochable”, concluyó.