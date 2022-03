Justo ayer, el Inpec anunció el inicio de una investigación disciplinaria interna contra el coronel Valencia luego de conocerse una denuncia del diario La Nueva Prensa, que lo señaló de darle beneficios dentro de la cárcel al exgobernador de Arauca Facundo Castillo a cambio de que este promoviera la compra de votos a favor de su esposa, Luz Estella Quenza Becerra, candidata a la Cámara de Representantes por ese departamento.

Bernate explicó que en este caso debe haber una investigación disciplinaria que puede llevar a la destitución e inhabilidad, hasta por 20 años, y también debe iniciarse una investigación penal, para determinar el uso de ese vehículo oficial, que puede ser tipificado como peculado por uso, y la expedición de los permisos, lo cual constituye un delito de prevaricato por acción.

Para el abogado Bernate, también es fundamental establecer el papel que cumplió el apoderado de Mattos, Iván Cancino en todo este escándalo: “El abogado que llega a una reunión donde está custodiado el Inpec, que no fue una situación clandestina, pues por supuesto que tendrá que dar las explicaciones ante la autoridad disciplinaria que ya ha iniciado una actuación”.

“Ese día (25 de febrero) había una reunión en la oficina donde me he visto varias veces con sus hermanos. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante larga, que no puedo revelar. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes en el transporte y que es excepcional”, dijo Cancino a Blu Radio.