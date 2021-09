El presidente de la República, Iván Duque Márquez, designó al economista y exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, como el nuevo codirector del Banco de la República, esto después de que Carolina Soto presentara su renuncia el pasado viernes 27 de agosto, tras la oficialización de la candidatura presidencial de su esposo, Alejandro Gaviria. (Lea aquí: El exministro Alberto Carrasquilla, nuevo codirector del Banco de la República)

“He designado al dos veces ministro de Hacienda, exdecano de Economía de la Universidad de Los Andes, exgerente técnico del Banco de la República, y PHD en Economía, Alberto Carrasquilla, como nuevo codirector del Banco de la República”, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Carrasquilla, quien se convierte en el sexto codirector que pasa al cargo durante el mandato de Duque, levantó diferentes controversias durante su paso por el Ministerio de Hacienda, de donde salió en el primer semestre del año tras la presentación de la fallida Reforma Tributaria que generó el descontento social.

¿Qué implicaciones políticas conlleva la designación de Carrasquilla?

La Reforma Tributaria que presentó a comienzos de 2021 generó indignación en la sociedad, ya que el país fue el mismo que exigió la renuncia del hasta entonces ministro, debido a la carga que se quería imponer a la clase media en el país.

Para Carlos Andrés Arias, catedrático de comunicación y analista político, esta decisión es una “cachetada” a la sociedad, en especial a la juventud que marchó durante el paro que rechazó las decisiones de Carrasquilla, pero más allá de esa indignación, Arias refuta la decisión de Duque en mantener en el cargo al exministro y lo considera como un blindaje para su Gobierno, así como lo ha hecho con otros cargos como el del procurador, contralor y fiscal.

“Son blindajes que Duque está haciendo para construir una estructura política electoral en el mediano o corto plazo después de que salga del Gobierno, con esto va a tener afines políticos para mover burocracias en este plazo”, destacó Arias.

Para Jorge Restrepo, profesor economista de la Universidad Javeriana, la decisión no tiene mayores implicaciones políticas, destacando que sí se evidencia la búsqueda de la gerencia del Banco de la República en un futuro por parte del Centro Democrático.

Para Andrés Moreno, analista financiero y bursátil, aunque el ministro es uno de los mejores economistas del país, esa decisión políticamente no fue la más acertada o se tomó en un momento inoportuno, que según Moreno, la salida de Carrasquilla del Ministerio no fue de la manera más justa y por eso las reacciones de la opinión pública respecto a tomar nuevamente un cargo de estos.

“Aquí se generó un caos que fue aprovechado por muchos para motivar al desorden, no me pareció justa la salida de esa manera, llega una persona a aportar buenos valores en materia económica que el Banco de la República necesita, necesitamos gente que piense en la economía colombiana”, destacó Moreno.

Respecto a la renuncia de la antigua codirectora, Carolina Soto, el analista Arias afirmó que esta decisión reflejó la ética y valores políticos que destaca a la economista en medio de una coyuntura en la que muchas personas lo único que les importa con este tipo de cargos en su lucro personal, aunque para Arias aquí también influye el contexto electoral y dicha independencia que anuncia Gaviria en su candidatura.

“En el escenario personal de ella es un llamado a la integridad política, pero entre otras cosas se puede evidenciar una constitución de estrategia política, que seguramente busca llamar a la ética pública, situación que no le interesa a la gente del común, pero sí a políticos, periodistas y diferentes personalidades”.

Para el analista Restrepo, esta renuncia también enaltece a Soto en términos de comportamientos éticos, además de demostrar, según él, que la candidatura de Gaviria no va a estar atravesada con algún interés político por alguno de los miembros de su familia.

El presidente Duque ha demostrado su insistencia en mantener a Carrasquilla en altos cargos económicos en el país, respecto a esta situación, el analista Arias afirmó que esto no está muy bien visto ante la coyuntura del país, afirmó que se evidencia la falta de contexto político y el evaluar qué es lo que ha indignado al país, situación que puede ser un detonante para generar nuevas marchas en Colombia.

Para el docente Restrepo, esta decisión se presentó debido a que Carrasquilla es la persona que más experiencia económica-política y en asuntos públicos que tiene el Centro Democrático.

¿Qué implicaciones económicas conlleva la designación de Carrasquilla?

En materia económica, para diferentes sectores Carrasquilla es de los más destacados profesionales y conocedores de temas económicos en el país, esto debido a sus estudios y experiencia. Para el analista Restrepo, esta designación le da a la junta directiva del banco confianza, conocimiento y experiencia: “Sin duda es uno de los nombramientos más destacados”.

Para el analista Bursátil, Carrasquilla es uno de los económicos más conocidos a nivel internacional y que tiene unos conocimientos claros en la actualidad monetaria del país y que, según él, la junta de emisor tendrá un codirector a la altura de sus conocimientos, además destacó que aunque la reforma que propuso Carrasquilla tenía sus fallas, era un proyecto bien estructurado y necesario de aplicar en el país, situación fue otra que no era el momento adecuado para aplicarla, para Moreno, se pudo haber aplicado en años anteriores.

“Este país tiene un problema terrible en las finanzas y la manera de resolverla es pangando este tipo de impuestos, y a Colombia no le gusta pagar impuestos y esa no es una reforma que solo hizo él, la hizo un equipo de aproximadamente 20 técnicos del Ministerio de Hacienda, era una reforma que se necesitaba, pero no en esos momentos”, afirmó Moreno.

El investigador y docente de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny, manifestó en su cuenta de Twitter que Carrasquilla no debería aceptar el cargo, debido a que él mismo fue coautor de un documento que propone que no se puede designar a alguien en la junta directiva del Banco quienes hayan ocupado cargos ejecutivos en los últimos dos años, situación que si le aplica al exministro.

“Es válido cambiar de opiniones, pero la coherencia exige una justificación de esos cambios. Carrasquilla debe una explicación de por qué como ministro o posible miembro de la junta del Banco de la República, ya no cree en lo que defendía con tanto ahínco como académico”, enfatizó Uprimny en su cuenta oficial.