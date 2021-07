“Venimos de un año de muchos aprendizajes, de cómo hacer un evento completamente digital, que fue lo que hicimos con Colombiamoda 2020 y Colombiatex 2021, pero no deja de generar incertidumbre planear un evento empresarial de esta magnitud en estos momentos, pero la receptividad ha sido unida”, comentó Sebastián Díaz, Director de Comunicaciones y Mercadeo de Inexmoda.

Colombiatex-Colombiamoda es el primer reto para la ciudad de Medellín, siendo el primer evento ferial empresarial que se realizará en medio de la reactivación económica y un tercer largo poco que aún no se ha logrado superar.

La pregunta era, ¿qué tanta aceptación tendría una feria presencial en estos momentos que vive el país? No sólo el problema del tercer pico de la pandemia, también el actual levantamiento social que se mantiene en distintas partes del país.

La respuesta fue inmediata, más de 300 compradores internacionales, hasta la fecha, han confirmado su asistencia a la feria.

Según Díaz, “los empresarios quieren reencontrarse, volver a verse, porque esta es una industria donde el tacto y verlo todo en vivo y en directo es importante, porque así se hacen negocios, al tocar la tela, al sentir el producto, los tonos y demás. La respuesta es muy buena en medio de la incertidumbre que genera la pandemia y el contexto político y social que vivimos”.

Aunque la apuesta es presencial, esta irá de la mano de una experiencia virtual, a través de www.colombiatex.com y www.colombiamoda.com.

“Esta es una feria que evoluciona. Las ferias ya no serán iguales, donde podrán volver a tener un alto contenido presencial pero lo digital tendrá un alto componente. Antes, muchas ferias lo tenían como un extra, pero ahora hace parte de lo estructural, no puede no estar. En esta edición presencial mucho de ello se verá reflejado en lo digital, pero también contaremos con contenidos solamente digitales”, dijo el Director de Mercadeo y Comunicaciones de Inexmoda.

Desde hace varios años, Inexmoda venía trabajando en la construcción de espacios y contenidos digitales de sus principales ferias, en especial, en todo el contenido generado en el Pabellón del Conocimiento.

“Los contenidos del evento, en los últimos años se han transmitido en línea y se mantienen publicados, con las conferencias en redes sociales, así como muchas de las pasarelas, pero ahora buscamos generar una verdadera experiencia digital para que lo puedan vivir a través de múltiples plataformas, donde cada uno de los ejes de la feria tenga un espejo digital”, aseguró Sebastián Díaz.

Vale recordar que Colombiatex es la feria de textiles e insumos más importantes de América Latina, mientras que Colombiamoda es la más importante de país en su categoría, lo que genera entre nueve y once millones de dólares para la economía de la ciudad por la gran cantidad de visitantes que estas ferias generan.

Para Díaz, “estas ferias tienen una responsabilidad gigante en términos de reactivación de la industria pero también de reactivar la ciudad. Por eso, hace parte del plan de reactivación económica de la Alcaldía de Medellín, siendo el primer evento ferial empresarial de la ciudad, abriendo el camino para esta reactivación con responsabilidad y experiencia biosegura”.

PASARELA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Muchas ferias en el mundo han retomado el desarrollo de sus pasarelas, las que deben contar con todos los protocolos de bioseguridad indispensables para su buen desarrollo.

“Todo el evento debe cumplir con los protocolos de bioseguridad y para ellos nos hemos venido preparando, actualizándose semanalmente para mejorar la experiencia, con un control de aforo total en cada una de las zonas de la feria, en especial la zona de las pasarelas”, agregó Díaz.

En ellas, el distanciamiento social será indispensable. “En una pasarela prepandemia se contaba con cerca de un aforo de mil personas, pero ahora con los protocolos, el aforo no superará las 430 personas. Además, aunque es un lugar cerrado, contará con un sistema de ventilación para mayor tranquilidad de los asistentes”.

Tras la experiencia virtual de la edición pasada, las marcas y diseñadores entendieron que no toda pasarela tiene que ser presencial, por lo que este año la parrilla de pasarelas será híbrida, entre presenciales, digitales o combinadas.

Esperan una asistencia de ocho mil personas diarias, cifras que no se pueden comparar al ser una edición especial, con la unión de dos ferias, en tiempos de pandemia. Colombiatex, una feria más especializada en negocios ha llegado a 30.000 asistentes, mientras que Colombiamoda ha logrado superar los 70.000 asistentes.

Esta feria también contará con espacios de venta al detal bajo el concepto de Mercado de Moda, donde las marcas podrán visibilizarse y los consumidores adquirirán productos de moda en el evento físico o a un solo clic.

Según el Director de Mercadeo y Comunicaciones de Inexmoda, “las marcas pueden participar para vender al detal u ofrecer experiencias de marcas a los asistentes, que tendrá un espacio físico pero también con un momento digital donde se podrá vender el línea”.

El evento servirá como plataforma para hablar sobre las iniciativas de la industria en pro del medio ambiente y las causas sociales. Es así como Inexmoda llega con la Ruta de la Sostenibilidad. Allí, marcas expositoras se encargará de compartir cómo están aportando al cuidado medio ambiental desde sus prácticas y nuevos desarrollos.

“La industria de la moda es la segunda más contaminante, después de hidrocarburos, por todos los procesos que implica el desarrollo de textiles, por lo que estaremos destacando todas las prácticas sostenibles que están realizando las marcas, porque en el corto plazo para la industria de la moda, ser sostenible ambientalmente no será una opción, sino que será una obligación”, finalizó Sebastián Díaz.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.