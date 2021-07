Lo importante es conocer el proceso que, si bien está en medio de una coyuntura, no está pensado en medio de la coyuntura. Es un proceso que inició en 2019, cuando en la conversación nacional los jóvenes insistían en que había una deuda histórica de realizar las elecciones de los consejos municipales de juventud. Por eso, iniciamos un calendario electoral el año pasado, que no se pudo realizar por la pandemia, pero ante esta nueva coyuntura, el tema vuelve a tomar relevancia y nosotros estábamos buscando el momento perfecto para hacerlo por eso decidimos hacerlo el 28 de noviembre.

- El hecho de que hagan veeduría a los recursos destinados a los programas, no se puede extender a que terminen haciendo un control político a los alcaldes y gobernadores...

La ley es muy clara y determina las competencias de los Consejos Municipales de Juventud; en ese sentido queda claro que la competencia de los jóvenes entre 14 y 28 años es mirar los proyectos y temas de la agenda juvenil.

- ¿Cómo elegir para que sean los representantes idóneos los que lleguen a esos consejos?

Es importante decir que no tienen que inscribir la cédula, van a quedar inscritos en el censo electoral de manera inmediata los jóvenes entre 14 y 17 años, en donde fue expedida su Tarjeta de Identidad. Si el joven cambió de municipio, lo debe informar en la página de la Registraduría. Los jóvenes entre 18 y 28 años quedan inscritos en donde tienen su cédula. Posteriormente, sigue la inscripción de los candidatos, que se hace a través de tres mecanismos: con un partido político o jóvenes independientes por firmas o procesos y prácticas organizativas. Los jóvenes que se quieren inscribir por listas para recoger firmas y luego se harán las elecciones el 28 de noviembre. La campaña entonces será entre el 28 de agosto y el 28 de noviembre.

- ¿No les preocupa que con la cercanía para la campaña de Congreso y de Presidente se politice la elección de los jóvenes?

Los jóvenes de los partidos tienen posibilidades de ser elegidos a los consejos, pero eso hace parte de la vida política que los jóvenes deben aprender a manejar y tener en cuenta. Además, la ley es muy clara, pues dice que en los consejos de juventud el 40 % de las curules son para los jóvenes independientes, 30 % para las prácticas y el 30 % para los jóvenes de un partido político.

- ¿Por qué el Presidente de la República está dispuesto a atender la petición de una séptima papeleta moderna?

Actualmente el Gobierno tiene desplegadas más de 350 mesas, en donde han participado más de 10.000 jóvenes. En esas mesas, ellos han dicho que es importante las elecciones de los consejos de juventud, pero que también es importante que estos temas que se discuten pudieran tener una papeleta adicional para darle un mandato programático a los consejeros de juventud que se van a elegir. Lo que el presidente ha dicho es que ese tema se podría estudiar como una posibilidad, teniendo en cuenta que en esa elección solo pueden votar las personas entre 14 y 28 años; además, que esa papeleta debe estar circunscrita únicamente a los temas de jóvenes.

Esto es importante, porque no podemos desvirtuar estos consejos, el país tiene que dar muchas conversaciones, diálogos y debates, pero el 28 de noviembre es un debate sobre los jóvenes, si vamos a incluir una papeleta adicional tiene que ser únicamente sobre sus competencias y sobre los temas de la política de juventud. Además, hay que hacer un llamado a la sociedad para motivar a los jóvenes y apoyarlos para que sean sus elecciones y los temas que permitan el desarrollo y las oportunidades para ellos.

- ¿Cuáles son las medidas que se han logrado para beneficio de los jóvenes del país luego del estallido social?

El presidente hace un llamado para construir el Pacto Colombia con las juventudes y nosotros ya estamos en 30 departamentos, más de 350 mesas instaladas y la participación de más de 10.000 jóvenes de diferentes vertientes: jóvenes que marchan, jóvenes que no marchan, jóvenes que se autodenominan como miembros de la primera línea, pero que tenemos una conversación sin capucha. Escuchándolos a ellos hemos visto refuerzos en ciertos temas de educación pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3; el plan de choque de empleabilidad juvenil con el que queremos crear 600.000 puestos de trabajo, beneficiando con el 25 % de un salario mínimo a los empresarios que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años; las elecciones de los consejos municipales de juventud; el programa jóvenes propietarios, para que los jóvenes puedan acceder a vivienda propia; una oferta adicional del Sena con más de un millón de cupos; créditos blandos para jóvenes con proyectos agroindustriales y extendimos los beneficios del Icetex, para darle facilidades a los jóvenes. Además, potenciamos el Conpes de juventud, para que se convierta en una política y una ruta de atención integral en los próximos 10 años.

- Hemos visto que hay una polémica sobre las primeras líneas. ¿Hay o no que sentarse a hablar con los muchachos encapuchados?

Hemos dialogado con muchos jóvenes que se identifican plenamente con nosotros, tenemos una política clara y es que con encapuchados no hay condiciones para el diálogo, porque esta es una democracia libre, donde están las garantías para que las personas expresen siempre sus ideas. Estamos abiertos a escuchar todas las formas de pensar, pero no estamos de acuerdo con las formas de llevar a cabo esas ideas. Mientras los jóvenes hacen un llamado para participar en los consejos de juventud, que son campañas públicas y abiertas, no se puede dar espacio al diálogo con personas que no son plenamente identificadas.

- Pero si son las primeras líneas las que impulsan el estallido social, ¿qué hacer para encontrar una vía de diálogo?

No se pueden hacer generalizaciones, en esta manifestación hay muchas expresiones de la juventud y con ellas hemos abierto un diálogo sincero, constructivo que busca construir la confianza. Hay jóvenes que han estado en esos movimientos y que se han sentado a hablar siendo plenamente identificados, uno no puede beneficiar ese tipo de actitudes de quienes no se identifican en contra de los jóvenes que han dicho que están listos para proponer y construir.