Por lo menos unas 800 personas en Cali, que aún no les ha llegado el turno de protegerse contra el Covid-19, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, ya han sido inmunizadas con una vacuna. Esto, gracias a que el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica (Ceip) hizo parte del estudio mundial con el biológico de Curevac.

Con este antídoto, producido por la firma alemana de biotecnología Curevac, se llevó a cabo el estudio en fase III a nivel mundial, en el que el Ceip de Cali participó con 1700 personas.

Inició en los primeros meses del 2021 y ya finalizó el reclutamiento de voluntarios. Actualmente se adelanta el análisis de resultados para identificar la eficacia del mismo.

“La vacuna ha mostrado una buena seguridad porque ya pasó la fase I y II, en la fase III básicamente lo que busca es seguridad y eficacia. La mitad del grupo -de los 1700 voluntarios- recibieron vacuna y los otros, placebo. Creemos que es una contribución importante saber que hay por lo menos 800 personas que ya están vacunadas con este protocolo”, dijo el infectólogo pediatra Pío López, director del Ceip de Cali.

El especialista especificó que el antídoto de Curevac “trabaja con RNA mensajero, es la misma plataforma que utiliza Pfizer o Moderna. Eso nos da a nosotros la idea que es una vacuna que va a tener una buena eficacia”.

Este mismo estudio se realizó a nivel mundial, en Colombia se hizo en Bogotá, Barranquilla y Cali; otro de los países que participaron fueron México, República Dominicana, Panamá, Perú y Argentina.

“Ya se completó el número que se estaba buscando de personas y pasó a la siguiente fase que es la limpieza de datos para ver si los resultados son satisfactorios y así pedir un permiso de las entidades regulatorias para ingresar al abanico de vacunas que en este momento se están ofreciendo”, indicó López, quien aclaró que las personas que participan en estos estudios de vacunas, al llegarle el turno de recibir un biológico por parte del Gobierno, se revisa si le fue aplicado efectivamente la vacuna o si recibió placebo, para que así pueda acceder a sus dosis correspondientes.

Entre las personas que hicieron parte de dicho estudio y con quienes se continúa el seguimiento, está Álvaro Carvajal, un joven de 29 años que decidió ser voluntario con Curevac porque “quería ayudar con la investigación de nuevas vacunas contra el covid por la situación en la estamos, y porque me gusta aportar a la ciencia”.

Carvajal aseguró que “la experiencia fue muy buena, hubo mucha claridad de la información, de cómo iba a ser el estudio, y durante el mismo ha habido acompañamiento. Estamos a la espera de los resultados preliminares”, anotó el joven, quien recibió la primera dosis el 27 de febrero y la segunda el 25 de marzo.

Otro de los participantes fue Roberto*, quien solicitó el cambio de nombre porque su familia no sabe que decidió ser voluntario, pues su recomendación era “que no fuera conejillo de indias”. Sin embargo, él accedió al estudio con la vacuna porque además de creer que “era una experiencia interesante, es una forma de asegurar una vacunación, no esperar tanto tiempo, aunque no sé si recibí placebo o la vacuna”.

Para este caleño que por su trabajo está constantemente expuesto al virus, el estudio “me ha parecido muy bueno, instalan en el celular una aplicación donde se debe enviar reportes periódicos del estado de salud, cualquier novedad que tenga. El seguimiento ha sido importante”.

El Director del Ceip de Cali señaló que “la única forma de tener vacunas es trabajar en proyectos de investigación, los caleños están participando sabiendo que están haciendo una contribución a la salud pública a nivel mundial. Vamos a tener la posibilidad con estos datos de autorizar una vacuna que le va a servir a la población mundial”.