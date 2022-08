Las 18 razones por las que Cambio Radical negará la reforma tributaria

En total, el partido que está en independencia hoy frente a Petro, expuso 18 razones por las que votará no a la reforma, comenzando porque la misma genera un incremento del 10% o más en los precios de muchos de los productos básicos de la canasta familiar que consumen las personas de más bajos ingresos, tales como las gaseosas, los cereales, las sopas, el chocolate de mesa, los zumos, los chorizos, las morcillas, las salchichas, los roscones, los ponqués, los bizcochos, los dulces, entre otros.

Para Cambio igualmente la reforma grava con un “10% las bolsas y empaques de plástico de un solo uso, en los que se envasan los alimentos (arroz, frijol, lenteja, sal, azúcar, etc.).

Para Cambio igualmente la reforma grava con un “10% las bolsas y empaques de plástico de un solo uso, en los que se envasan los alimentos (arroz, frijol, lenteja, sal, azúcar, etc.).

Para Cambio igualmente la reforma grava con un “10% las bolsas y empaques de plástico de un solo uso, en los que se envasan los alimentos (arroz, frijol, lenteja, sal, azúcar, etc.), afectando la capacidad adquisitiva de las personas de más bajos ingresos”, también que “grava con un impuesto del 20% la mayoría de las importaciones que realiza el país (alimentos, abonos, prendas de vestir, maquinaria, etc.) afectando a

Cambio Radical sostiene además que el proyecto elimina los incentivos al ahorro voluntario en fondos de pensiones y en cuentas AFC; eleva el impuesto de renta de los asalariados de ingreso mensual de más de $10 millones hasta en un 67%, con un efecto nocivo sobre el consumo, el ahorro y la inversión, que termina afectando indirectamente a las personas de más bajos ingresos; castiga los pagos en especie que realizan las empresas en favor de sus trabajadores, por conceptos tales como salud y educación, estableciendo que no serán deducibles para las empresas.

Mery Gutiérrez no será ministra de las TIC: se cayó su nombramiento

Mery Gutiérrez no será ministra de las TIC: se cayó su nombramiento

Por último afirmaron que eleva la tasa de tributación de las empresas y sus socios hasta un nivel que fluctúa entre el 60% y el 104% de las utilidades, lo que frenará el crecimiento económico y causará desempleo y pobreza a lo largo y ancho del país; no plantea un plan de choque contra los $80 billones de evasión y contrabando, con metas específicas de reducción de estos fenómenos, que se conviertan en un compromiso ineludible del Ministerio de Hacienda; no indica en que se van a gastar o invertir los $25 billones que pretende recaudar de los contribuyentes y no plantea un control del gasto público ni una lucha frontal contra la corrupción.