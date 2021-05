El primer mandatario también se refirió a las denuncias del presunto uso de armas de fuego por parte de las autoridades, donde dijo que la: “Fuerza Pública tiene precaución en la exigencia de sus protocolos para no caer en provocaciones, pero hemos visto también casos donde se les ha disparado con arma de fuego o con bombas molotov, eso no es una protesta, una actitud de esa naturaleza es criminal”.

Manifestó además que no descarta decretar el estado de conmoción interior, que piden algunos sectores por el recrudecimiento de la violencia en las marchas, “uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”.

Con respecto a la reforma tributaria, que fue el génesis de las protestas en el país, dijo que se retiró y que se está buscando generar un consenso, porque: “ lo que estamos buscando es proteger ese gasto social y hacerlo además sin que eso implique ninguna modificación fiscal en el año 2021”.

Con respecto a una posible reunión con el expresidente Juan Manuel Santos y el senador opositor Gustavo Petro, aseguró que “no soy persona de sesgos. Muchas personas me decían si me reuniría con Timochenko, me he reuní con él. Si lo he hecho con él, ¿cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversación uno no los puede cercenar”.

Por último se refirió a la Copa América, donde dijo que esta se mantiene hasta el momento en Colombia y Argentina.