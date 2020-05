La travesía de una colombiana para volver a casa, volver a Colombia

Aquí tampoco tuvo suerte, pues la ayuda del Gobierno Nacional aún no llegaba y los vuelos aún no han sido aprobados, pues ella se le vence su estancia en los Estados Unidos el próximo miércoles y debía salir antes para no perder sus privilegios de su visa estadounidense.

“Me quedé con poco dinero en efectivo, y sin tarjetas se limitó mis desplazamientos y. Mi viaje, entonces me tocó decirle a mi amiga en que la ayudaba, y empecé a ayudarla en una panadería que ella, tiene ganándome la dormida y la comida, pase del cielo al infierno en un instante, pues yo nunca había trabajo en oficios y mira mis brazos tengo marcas de quemaduras del horno, pero me siento orgullosa, ya se hornear pan” aseguró Romero.

Un mes después de su primera travesía vacacional decide ubicarse en South San Francisco, en la casa de una amiga colombiana, pues no había llegado a unos acuerdos mínimos y su situación marital no se había arreglando, con su marido, quien es oficial, de alto rango, del Ejército de Colombia. Por ello, cambió su pasaje de regreso, del 9 de febrero para el 23 de abril, día del Idioma.

“Duré un mes llamando y escribiéndole a mi al consulado en San Francisco y nada, me vine para Miami porque me dijeron que aquí sería mucho más fácil poder volver a casa, volver a ver a mi hija de 13 años, pero no nada todo es difícil, aquí encontré el apoyo de unos colombianos quienes me dieron alojamiento en un Hotel pero el tiempo está en mi contra” dijo Gabriel.

Ahora sin pensarlo dos veces, como si se tratara de un comando jungla del Ejército y emulando el trabajo que hace su marido, esta mujer esta decidida de volver a Colombia. Por ello,tomará un vuelo a México y de allí a Ciudad de Panamá, donde tienes varios amigos, quienes le ayudarán a contratar una lancha o un yate, que la lleve hasta Cartagena de Indias. Una vez en la Heroica irá hasta Terminal de Transporte de Buses Intermunicipales para tomar un bus hacia los brazos de su hija a quien le dices cariñosamente la polluelo, y está en la capital de la República.

“Hago esto porque bastante me costó obtener mi visa y en esta travesía no puedo darme el lujo de perderla, me siento abandonada por mi gobierno, el cual siento que nunca fue solidario, cuánta gente como yo está esperando, esperando, esperando y aún no tienen respuesta, ojalá pronto lleguen los vuelos humanitarios, pero yo me voy corriendo a los brazos de mi hija cueste lo que cueste” comentó Gabriela Romero.

Esta rola dijo además que “tuve que vender unas joyas y con los ahorros que tenia me dispongo por mis propios medios volver. Una opción era quedarme pagando una extensión de visa i-539,pero ese dinero prefiero destinarlos para volver a ver a Hija de 13 años”.

Por otro lado, Gabriela Romero comentó que este espacio de reflexión y esta travesía la enseñado ser más fuerte y le mostró lo grandiosa que es, su relación con su marido, a pesar de las dificultades. Y que los dos esta cuarentena les enseñó a ambos más que extrañase. Y espera que la próxima travesía sea con su esposo, para vivir una nueva aventura.

*Nombre cambiado a solicitud del entrevistado