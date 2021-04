Estos entre otros cuestionamientos por parte de la familia de Gómez Hurtado son los que retumban en sus memorias, pues aún no hallan respuestas a lo ocurrido ese 25 de noviembre mientras su padre salió a dictar clases en la universidad Sergio Arboleda. La familia Gómez no se explica cómo los dos sicarios identificados en el crimen: Federico Carvajal y Juan Carlos Palacios, ya están muertos y del tercero, encargado de ultimar los detalles, es decir, alias ‘Danilo’, solo se conoce el alias.

“No sé de dónde lo saca, estábamos reunidos todos ahí, y la operación no fue un secreto en esa reunión, fue un hecho comentado pero tampoco me felicitaron de todo el mundo. Además que Mauricio y Rafael no se acuerden de esa reunión y de lo que allí se comentó me extraña”, relató el senador, sin vislumbrar que el momento más álgido de la audiencia se aproximaba con la intervención de Mauricio Gómez, hijo del político asesinado.

Si bien, en el relato de Gallo, él no parece ser el responsable directo del crimen, los magistrados de la JEP lo increparon, debido a que en una audiencia pasada la exsenadora Piedad Córdoba aseguró que tras la muerte de Gómez, el ‘Mono Jojoy’ lo había felicitado delante de toda la tropa, no obstante, el senador desmintió esa moción.

Según dijo, en su ausencia en Bogotá, fue alias ‘Danilo’ quien tomó el control de la operación, pero esta persona no puede dar su testimonio, pues “murió en una emboscada de la Policía entre Fusa y Arbeláez. Eso no fue un secreto reservado al interior de las Farc, por lo que siempre me extrañó que los organismos de defensa y de seguridad del Estado no investigaron al respecto”.

El senador en la diligencia que completó nueve horas reiteró que “no había una instrucción. Para nosotros las Farc tenían una decisión política de pasar el peso de la confrontación hacia las ciudades, y que la clase dirigente de este país pagara un precio al respecto. A mi me llega la orden de Jorge Briceño por medio de una reunión en el estado mayor del bloque donde me confirman que venga a Bogotá a dar la instrucción y me regrese al Guaviare”.

Gallo dijo que el asesinato del líder conservador no fue premeditado, dado que no le estaban siguiendo el rastro, solo fue una orden. “Nosotros no estábamos tratando de ubicar al doctor Gómez, ni había un trabajo previo de inteligencia, sino simplemente llegó esa información, se transmitió, se puso en conocimiento, y luego se ejecutó así como fue ordenada”.

LA HIPÓTESIS DE PIEDAD CÓRDOBA

Las pruebas que pide la familia de Gómez Hurtado por parte de las Farc no parecen estar del todo claras, de ahí que en más de una ocasión los seres queridos del líder político consideren que la investigación por este crimen se estancó. No obstante, quien dice tener testimonios de la responsabilidad de las Farc es la exsenadora, quien semanas atrás rindió versión sobre este caso.

El relato que se llevó a cabo de manera reservada, pero fue conocido por COLPRENSA, da cuenta que la mujer, quien durante su vida política tuvo cercanías con el grupo guerrillero por las liberaciones de los secuestrados, se enteró por un tercero que los responsables del asesinato de Gómez eran las Farc.

Córdoba aseguró que se enteró por la visita de una pareja que recibió en su casa en Medellín, al parecer, comunicadores que trabajan para Telesur. “Se me presentaron con nombres, sin apellidos, solicitándome que no fueran revelados, no puedo dar fe de su identidad, ni me correspondía verificarlo en aquel momento. Ambos parecían tener más de 50 años y, al parecer, no vivían en Medellín ni tenían acento antioqueño”.

La exsenadora aseguró que una vez tuvo conocimiento de la información en la que mencionaron a Gallo, empezó a indagar y descubrió, a su juicio, que gente cercana a las Farc y de “mucho nivel” sabían del magnicidio.

“Yo no me explico cómo fueron capaces nunca de decir nada, porqué iban a meter a la cárcel a Serpa, Samper a Rodrigo Bejarano y ellos. O sea, si yo no hablo, las FARC se quedan calladas. Así estén muy bravos conmigo, pero ellos no iban a decir nada. Yo fui la que desaté la noticia y ese 4 de septiembre porqué lo hice, ya tenía conocimiento hacía como quince días, pero yo lo hice porque estaban reunidos Santos, Lozada, Timochenko, Iván Cepeda, entonces yo les pregunté que si estaban reunidos para contar la verdad de quién había asesinado a Álvaro Gómez”, dijo la exsenadora en la audiencia.

Córdoba, en medio de su relato, aseguró que ella tenía conocimiento que en noviembre iban a “apresar a Samper, Serpa y Bejarano”, por lo que decidió “no quedarse callada”. “¿Por qué razón? yo sé que a mi esto me puede traer muchos problemas y todo, pero a mi no me importa, porque es que, yo creo que lo peor de este país no es solamente el miedo sino la falta de verdad y yo hablé con el tipo que le disparó”.

Según la excongresista, el hombre que llegó hasta ella, por intersección de un amigo, dijo que le dispararon a Gómez Hurtado “de chiripazo”, pero no entregó más información, ni nombres o referencias concretas, lo que genera incertidumbre en la familia del líder político.

La exsenadora relató que meses después de que develó la responsabilidad de las Farc se dieron cita con ‘Pablo Catatumbo’ en la casa del embajador de Cuba, según ella, por petición del exjefe guerrillero. Córdoba relató estar molesta, porque habían personas que conocían la verdad sobre el crimen y ella no.

“Pablo no si es que yo estoy enterada de todo, a mi lo que me parece el colmo es que ustedes hayan dejado meter gente a la cárcel por eso. -Le dije, me parece de lo más bajo, de lo más deshonesto, porque ustedes no eran un ¿no han sido una guerrilla?’ a nadie le podría asombrar si lo hicieron o no lo hicieron, pero a mi como ser humano si me parece muy grave que haya gente en la cárcel pagando una pena de un hecho que no cometieron y que ustedes fueran capaz de dejar que metieran a otros tres”, dijo la exsenadora que le reprochó al exjefe guerrillero.

Córdoba en medio de su intervención fue cuestionada por la magistrada Julieta Lemaitre, quien le preguntó el motivo por el cual la excongresista tenía conocimiento sobre la investigación de la Fiscalía y la detención de Samper.

“No pues yo creo que eso lo sabía mucha gente. Uf, yo creo que eso se lo sabía mucha gente porque a mi inclusive hasta me dieron la fecha, 2 de noviembre, los van a apresar. Que iban a hacer un show pues espantoso, que, en esa época ya estaba preso también (Álvaro) Uribe, entonces la idea según cuentan pues yo no, ni yo he hablado con el fiscal ni cosas de esas, pero según cuentan la idea era como: ¡A Uribe está en la cárcel, Samper también va para la cárcel!”, relató la exsenadora.

Córdoba, entre otras cosas, no solo fue cuestionada por la magistrada sino también por la familia de Gómez, quien no considera válidas las declaraciones entregadas, dado que a su juicio, existen referencias vacías en lo que reveló.

Desde la investigación, se espera que la JEP siga teniendo en cuenta testimonios como el de Timochenko, entre otros de excombatientes de las Farc, para finalmente vislumbrar si el crimen de Gómez Hurtado, fue un crimen de Estado como lo ha mencionado su familia, o si por cuenta del conflicto armado.