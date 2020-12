El procurador Fernando Carrillo aseguró que el órgano de control está hecho para ejercer vigilancia, como lo ha venido haciendo con el tema de la adquisición de vacunas para el COVID-19, y no para ser un comité de aplausos.

El pronunciamiento lo hizo Carrillo luego de que el presidente respondiera a las críticas que el Procurador ha hecho por la demora en adquirir la vacuna para el COVID-19, que no es momento para vanidades ni para aprovecharse de las circunstancias con propósitos electorales.

“La Procuraduría no es un apéndice del Gobierno, la Procuraduría no es un comité de aplausos de las acciones gubernamentales ni tampoco es una junta de áulicos. Yo creo que la Procuraduría merece algún respeto, no es la primera ocasión que se tildan las acciones de la Procuraduría de propósitos políticos y yo creo que hay que respetar la institución”, indicó Carrillo en entrevista con Caracol Radio.

El procurador indicó que las inquietudes de la entidad son las que tiene el gremio médico y que es lamentable que desde el Gobierno se rehúsen a responderlas porque es un tema de interés para la salud de la ciudadanía.

Carrillo había pedido claridad al Gobierno alrededor de las vacunas porque, a su juicio, todo indicaba que Colombia había llegado tarde a las negociaciones y por tanto no sería posible iniciar las vacunaciones en las próximas semanas.

El jefe del Ministerio Público indicó que es lamentable que el país esté acostumbrado a que la entidad le haga favores políticos a la gente y persiguiendo enemigos. Agregó que no representa ningún partido.