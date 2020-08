La posición de la Andi ante la situación que atraviesa EPM

Ante la crisis institucional por la que atraviesa Empresas Públicas de Medellín (EPM), tras la renuncia de su junta directiva y los nuevos cambios anunciados por el alcalde Daniel Quintero, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, expresó en un comunicado a la opinión pública su posición frente a la situación.

El dirigente gremial resaltó el papel que ha tenido el sector privado en el desarrollo de la región antioqueña y entregó varios interrogantes al mandatario local sobre la renuncia de la junta directiva de esta importante compañía.

“Claro que es una violación a todos los principios de Gobierno Corporativo tomar decisiones a espaldas de la Junta Directiva y, peor aún insinuar que la razón por la cual no se le informó es porque era probable que allí se “embolatara” la decisión. Si eso es así, ¿cómo se puede entender que el Alcalde estuviera dispuesto a seguir con esa Junta y que no haya estado de acuerdo con su renuncia? Claro que es una mala práctica de Gobierno Corporativo, y eso no es culpa del Alcalde, que el Gerente de la organización sea escogido a dedo por el Alcalde como si fuera un secretario del gabinete”.

Mac Master fue enfático en que los empresarios antioqueños busquen apoderarse de EPM ya que por años han participado en los procesos de desarrollo de esta región.

“Son inaceptables las insinuaciones de que la comunidad empresarial de Antioquia se aprovecha de las posiciones en las entidades. Si alguien tiene denuncias que hacer tiene la obligación de hacerlas. No en columnas de opinión, o declaraciones de radio con generalidades y afirmaciones que logran tender un manto de duda sobre la reputación de instituciones que mucho han trabajado por el país, sino ante las autoridades, con pruebas y asegurándose de no hacer denuncias temerarias”.