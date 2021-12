El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo no es cierto que miembros de la institución hubiesen cometido una masacre en las protestas ciudadanas de septiembre de 2020 y del paro nacional de este año.

“La Policía Nacional no ha dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia, la Policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden para que se haga y de igual manera la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría”, dijo el director de la Policía en clara referencia a la afirmación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien el lunes hizo esa referencia al hablar del informe de la ONU. Lea: ONU dice que en el Paro hubo abuso “desproporcionado de la fuerza”

Bajo esta misma línea agregó que las cifras no concuerdan con las que tiene la Policía y que es la Fiscalía quien “tiene que precisamente indicar quien es el responsable de esas muertes, porque muchas de ellas están inclusive fuera de los contextos en los que están señalados”.