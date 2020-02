La polémica por propuesta para permitir que militares y policías voten

Una gran controversia política ‘armó’ el representante a la Cámara del Centro Democrático, Ricardo Ferro, al plantear que llegó la hora de que en Colombia se le dé el derecho al voto a los miembros de las fuerzas militares y de Policía, al punto que desde la propia Presidencia de la República ya fue rechazado de tajo.

Ferro, quien es representante a la Cámara, aseguró que espera al reinicio de las sesiones en marzo, para radicar una reforma en tal sentido. “Que a mediados del siglo pasado, cuando el país estaba sumergido en una guerra interpartidista, se prohibiera a los militares activos votar, era entendible. Pero que 70 años después, cuando tenemos una fuerza pública que se ha profesionalizado, que es ejemplo en todo el Mundo en el capítulo de seguridad y defensa, y que además está compuesta por hombres y mujeres que tienen un alto sentido patriótico y democrático, se les siga prohibiendo el derecho que tienen los demás ciudadanos de votar en las elecciones, genera una especie de capitis diminutio a los miembros de la fuerza pública”, sostiene el congresista uribista.

Sostiene Ferro que “en Colombia hay que darle el derecho a los miembros de la fuerza pública de votar en las elecciones. Y hay que hacerlo cuanto antes. Sin dilaciones, sin titubeos. Eso sí, se requerirá de algunas reglas básicas para evitar caer en equivocaciones. Reglas que no tienen que ser distintas a las que se aplican para los servidores públicos del Estado. Reglas como prohibir el proselitismo político al interior de los cuarteles y prohibir igualmente el activismo por parte de los miembros de la fuerza pública”.

Y como era de esperarse la propuesta armó controversia y por ahora son más las discrepancias que los apoyos que tuvo. El primero que se desmarcó del tema fue el jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe.

Uribe, por medio de su oficina de prensa precisó que esa propuesta es de autoría del representante Ferro, pero no está liderada por él y que tampoco por ahora ha sido debatida al interior del partido.

Pero la principal oposición la dio el propio presidente de la República, Iván Duque, quien considera que de hacerse esa reforma, sólo se estaría llevando a las fuerzas militares a que se politicen, dejando de lado su función que vienen cumpliendo bien siempre.

“No me gusta. No me gusta, primero todos los colombianos tenemos el profundo afecto y gran admiración por nuestras fuerzas militares y de Policía, entendemos además su vocación de servicio para todos los colombianos, pero además entendemos ese talante histórico de tener fuerzas apolíticas, eso se debe mantener así y que sea además un símbolo de la unidad de nuestro país. Que se mantenga ese principio y que los colombianos entandamos que nuestra fuerza pública es un factor de unidad y no puede ser politizada”, sostuvo el mandatario nacional.

El exvicepresidente y exministro, Humberto de la Calle, se aparta por completo de esa idea. “Lo que nos faltaba! El voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo que hizo Chávez. ¿Entonces al fin quién quiere convertirnos en Venezuela?”, sostuvo el dirigente.