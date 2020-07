La pandemia disminuyó un 60% la producción de cocaína

La pandemia del coronavirus logró lo que las autoridades antidrogas no habían podido con sus hombres, armas y tecnología: disminuir la producción de base de coca y cocaína en el Catatumbo.

Una fuente de inteligencia nacional de la Policía Antinarcóticos le aseguró a La Opinión que la llegada de la COVID-19 a esta región, provocó que los dueños de los laboratorios tuvieran que bajar en 60% la producción del alcaloide.

“La producción sí se afectó pero no se quedó quieta. Con la pandemia, el Eln cerró varios pueblos del Catatumbo, evitando que la gente saliera o entrara para que no se propagara el coronavirus, mostrándose a favor de la comunidad, y eso evitó que los insumos químicos se movieran”, sostuvo la fuente que por seguridad pidió no revela su identidad. “Aunque eso ayudó a que la gente se dedicara más a los cultivos ilícitos. Esto nos indicaría que va a venir una muy buena producción de hoja de coca, que potencializará el tema de la cristalización de la base y la cocaína”.

Cabe recordar que en un reciente estudio que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el que se revelan cifras de cultivos ilícitos, en 2019 Norte de Santander había 41.749 hectáreas sembradas con hoja de coca, 24% más de las hectáreas identificadas en 2018, año en el que se registraron 33.629 hectáreas plantadas.

El coronel Alexander Barajas, comandante de Antinarcóticos de la Región 5 de Policía, quien tiene a cargo Norte de Santander, coincidió en que el coronavirus ayudó a parar en cierta medida el narcotráfico en esta región, donde según cifras de expertos en el tema, en épocas normales en el Catatumbo se procesan 200 toneladas de cocaína, anualmente, dejándole abundantes ganancias a los carteles y grupos armados ilegales.

“La mayor afectación en la cadena de producción de coca en tiempos de pandemia se ha visto en los laboratorios, por la falta de movilización de insumos que utilizan. Hemos sabido que se ha ejercido un control estricto en la entrada y salida en ciertas poblaciones, para evitar que personas externas ingresen a contaminar”, señaló el oficial.

El alto mando consideró que los afectados no son solo los narcos, sino también los grupos armados ilegales que viven de este negocio. “Como ellos se financian del narcotráfico, dejan de recibir las grandes cantidades de dinero a las que están acostumbrados”.

Daniel Rico, investigador en temas de economías ilegales y desarrollo rural, confirmó que efectivamente la pandemia ha sido la única que ha ayudado a frenar momentáneamente el narcotráfico, no solo en Norte de Santander, sino en todo el país.

“Lo que se ha podido ver es que el Eln ha llegado a muchas zonas a ordenar que nadie entra o sale, pero también hemos podido observar que ellos están financiando las marchas para evitar la erradicación que se está dando en esta época, le pagan a la gente para que salga a protestar, como sucede en Tumaco (Nariño). Es una dinámica general”, explicó el experto.