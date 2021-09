Y fue precisamente el propio Pastrana, quien al comparecer la semana pasada ante la Comisión de la Verdad, reveló una carta que habían entregado los excapos del Cartel de Cali, en donde reconocían que ellos entregaron dinero para que Samper ganara las elecciones de 1994 a cambio de no permitir que fueran extraditados a los Estados Unidos.

La carta, de la cual duda de su autenticidad el propio Pastrana, porque no tiene la firma de los dos condenados capos del narcotráfico, señala en su aparte final que “a finales del siglo pasado (1990-2000) tuvimos varios acercamientos con el doctor Álvaro Pava hijo a través de Alberto Giraldo, a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998 en las cuales usted participó y de la cual él (Álvaro Pava) era un alto directivo de su campaña. Como usted y las personas que nos conocen saben, somos liberales de hueso colorado, pero antes que todo somos demócratas. Por esta última razón ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo”.

Incluso los Rodríguez le manifiestan que “la única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. Doctor Pastrana, si usted cree que esto último es falso, y se siente agredido lo invitamos a que nos denuncie ante la autoridad que usted, en su conocimiento, crea que es la competente”.

En este nuevo capítulo de la narcopolítica del Cartel de Cali, incluso tomó participación el periodista Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente conservador, quien desde su cuenta de Twitter, se refirió de manera muy mordaz contra Samper Pizano.

“Que Andrés Pastrana les pidió una carta para que Horacio Serpa no hiciera oposición post-mortem a un gobierno que concluyó hace casi 20 años, dicen hoy los Rodríguez Orejuela” y “Alfonso Gómez Méndez, el fiscal socio de Samper, no encontró cheques para la campaña de Pastrana entre los 37.000 cheques del cartel que tiene en su poder. Si los Rodríguez Orejuela le dieron plata a Andrés Pastrana que lo digan sin rodeos”, fueron algunos de los trinos del periodista Pastrana.

El expresidente Pastrana también expidió un comunicado de diez puntos, en donde resaltó que su campaña fue investigada y no encontraron financiación ilegal alguna. En primer lugar asegura que la carta, que no contiene firmas, no desmiente ninguna de las afirmaciones contenidas en el documento que él presentó ante la Comisión de la Verdad, por lo que se demuestra que Ernesto Samper sí sabía que su campaña fue financiada por el Cartel de Cali. Lea: “Mi campaña de 1994 fue manejada de la manera más pulcra”: Pastrana

“De manera clara la comunicación ratifica que Ernesto Samper fue interlocutor de los Rodríguez Orejuela”. Indicó.

El expresidente aseguró que los escándalos de Chambacú y Dragacol, que los hermanos Rodríguez en su carta vinculan con un supuesto chantaje para obligarlos a declarar contra Samper, ya fueron investigados y juzgados por la justicia de Colombia sin que a él se le hubiere involucrado.