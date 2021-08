Espinosa anunció que se convocará otro Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo, dedicado específicamente a la agricultura y la ganadería, que sufren gran afectación como consecuencia de la emergencia en la Mojana, en el que participará el ministerio de Agricultura. Lea: 500.000 habitantes de La Mojana, en riesgo de una tragedia: Gobernador de Sucre

Por su parte, la directora del Fondo Adaptación, Raquel Garavito, señaló que la solución para la Mojana comprende 4.3 billones de pesos, de los cuales algunos han sido ejecutados por la UNGRD. Asimismo, que otras obras las ha ejecutado el Fondo Adaptación y que en este momento hay un déficit de 3,4 billones de pesos.

“Eso no quiere decir que los 3,4 billones sean obras estructurales y esenciales. Ya tenemos estudios y ya hay algunos viabilizados en la mayoría; no obstante, hay otros que no. El compromiso del presidente Duque es total, y se han entregado 54 proyectos por valor de 670 mil millones y 4229 viviendas en la Mojana; de igual forma, se están ejecutando 252 mil millones de pesos por 7 proyectos para 1433 viviendas”, explicó la funcionaria.