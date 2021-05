Sin embargo esta ley como se está aprobando no le convence del todo al gobierno, porque la misma extiende el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, hasta diciembre e incluye a todas las empresas, entre ellas a las pequeña y medianas, las cuales no quedaron en el primer segmento que la ley vigente del PAEF.

Precisamente el senador Rodrigo Lara ha iniciado una serie de recorridos regionales para recoger miles de firmas en las que se le pide al gobierno que el PAEF sea extendido a ese sector de empresas. “Esta buena noticia demuestra que hoy el Congreso se ha sensibilizado ante la crudeza de la situación que viven los micronegocios, que son los generadores de una gran parte del empleo de nuestro país”, afirmó Lara.

Indicó además que “con este proyecto, estamos resolviendo muchos problemas de millones de colombianos que han caído y otros que están a punto de caer, de perder sus fuerzas, de desfallecer. Este es el Congreso de la República que oye, escucha e interpreta y que puede así ganarse el corazón de los colombianos”.

Pero el proyecto no está avalado por el gobierno, el Ministerio de Hacienda el año pasado cuando se tramitó la ley de creación del PAEF no permitió que fueran incluidas las pequeñas y medianas empresas. Ahora parece que pese a no tener ese visto bueno del gobierno, el proyecto sería aprobado por las mayorías de la oposición y de los independientes.

Ahora pasará a consideración de la plenaria del Senado para su segundo debate.