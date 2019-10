La JEP anunciará este viernes si expulsa a ‘Iván Márquez’, ‘Aldinever’ y a ‘Romaña’

En su momento, el tribunal precisó que en este caso en particular estudiarían si hubo “dejación de armas, no reincidencia en la comisión de delitos, aporte de verdad plena, reparación integral de las víctimas y en la reconciliación de la sociedad colombiana, y comparecencia al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

Días después de la aparición del video del rearme de los mencionados subversivos, en el que a la cabeza de Iván Márquez informaron del nacimiento de la segunda Marquetalia, la JEP informó que unificaría sus expedientes, ya que a los tres los unía la misma causa procesal.

Se pronostica que ‘Romaña’, ‘Márquez’ y el ‘Zarco’ corran la misma suerte de Santrich y de Wálter Mendoza, y sean expulsados del tribunal. Una decisión prácticamente cantada desde el comienzo de este escándalo, ya que los magistrados habían señalado que todos los desertores que aparecían rodeando a ‘Márquez’ y compañía quedaban por fuera de la Jurisdicción.